امریکہ کے ایران پر مسلسل ساتویں روز شدید حملے، ایران نے خلیجی ممالک کو بنایا نشانہ
پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرنے والے چار جہازوں کو "روک" دیا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 8:44 AM IST
تہران: مشرق وسطیٰ مسلسل ساتویں رات دھماکوں کی آواز سے گونج رہا ہے۔ امریکہ اور ایران نے پورے مشرق وسطی میں اپنے حملوں کو تیز کر دیا ہے۔
امریکہ نے ایران میں مزید پلوں اور توانائی کے مقامات کو نشانہ بنا کر اور ایک اہم ایرانی بندرگاہ پر ایک ٹاور کو گرا کر ایران کے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
اس کے جواب میں، ایران نے مشرق وسطی میں امریکی اتحادی ممالک پر میزائل داغے، جن میں قطر اور کویت بھی شامل ہے، جہاں صحرائی ملک کے پانی کو صاف کرنے والے پلانٹ میں سے ایک کو نقصان پہنچا ہے۔
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ جنوبی ایرانی صوبے ہرمزگان میں امریکی حملوں میں تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے۔
ہفتے کے روز ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، ایران کی فوج نے کہا کہ اس نے امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور اردن میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔
کویت میں ایرانی فورسز نے العدیری کیمپ میں گولہ بارود کے ایک ڈپو، ہیڈ کوارٹر کی عمارتوں اور علی السلم بیس میں گولہ بارود کے ڈپو اور متعدد مواصلاتی پلوں کو نشانہ بنایا۔
ریاستی نشریاتی ادارے نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ اردن میں، العزرق بیس پر ایندھن کے ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے ہفتے کے روز کہا کہ "دھوکہ دینے والی امریکی خفیہ ایجنسیوں" کی طرف سے ہدایت کردہ دو آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد پھٹ گئے۔ امریکی فوج نے فوری طور پر اس کی تردید کی ہے۔
پاسداران انقلاب نے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بھی کہا کہ انہوں نے اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرنے والے چار جہازوں کو "روک" دیا ہے۔
ایران نے امریکی افواج پر شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا، جس میں ایک ہوائی اڈہ، ایک ریلوے اسٹیشن اور دو پل شامل ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے میزائلوں نے پورے خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں لیکن جمعے کو امریکہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ امریکی افواج نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر کے ایک سینئر فوجی مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ اگر امریکی حملے مزید دو یا تین دن تک جاری رہے تو تہران "مکمل پیمانے پر جارحانہ کارروائیاں" دوبارہ شروع کر دے گا۔
ایرانی خبر رساں ایجنسی ایریب کے مطابق رضائی نے کہا، "ایران اب خود کو انتقامی جوابات تک محدود نہیں رکھے گا۔۔۔ اور کوئی سیاسی سرحد محفوظ نہیں رہے گی۔"
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