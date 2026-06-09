ٹرمپ کو جھٹکا، امریکی عدالت نے ایچ ون بی (H-1B ) ویزا کی درخواست کے لیے ایک لاکھ ڈالر فیس پر روک لگا دی
H-1B پروگرام سب سے زیادہ مطلوب امریکی ورک ویزا میں سے جس سے امریکی کمپنیاں عالمی ہنر مندوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 7:29 AM IST
نئی دہلی: امریکہ کے ایک وفاقی جج نے پیر کو فیصلہ دیا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے H-1B درخواستوں کے لیے لگائی گئی ایک لاکھ امریکی ڈالر فیس غیر قانونی ہے کیونکہ اسے کانگریس کی منظوری حاصل نہیں تھی۔
بوسٹن، میساچوسٹس میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج لیو سوروکن نے ایک فیصلے میں کہا کہ، " عدالت کو معلوم ہوا ہے کہ پالیسی کانگریس کے مطلوبہ وفد کے بغیر H-1B درخواستوں پر ٹیکس عائد کرتی ہے۔"
H-1B پروگرام سب سے زیادہ مطلوب امریکی ورک ویزا میں سے ایک ہے جو امریکی کمپنیوں کو ہنر مند عالمی ہنر مندوں کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹرمپ کے حکم نے ہر H-1B کارکن پر ایک لاکھ امریکی ڈالر سالانہ فیس کی تجویز پیش کرتے ہوئے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں بہت سے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
پچھلے سال ستمبر میں، ٹرمپ نے نئے H-1B ویزا درخواستوں کے لیے ایک لاکھ امریکی ڈالر فیس کا اضافہ کرتے ہوئے ایک اعلان پر دستخط کیے تھے۔
فیس عام طور پر ایک کفیل آجر کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے اسے کمپنیوں کی بجائے امریکیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک پہل کے طور پر پیش کیا ہے۔
جج سوروکین نے نے اپنے فیصلے میں لکھا، "یہاں، ایک لاکھ امریکی ڈالر کی ادائیگی کا مادہ اور اطلاق یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ٹیکس ہے، اس سے قطع نظر کہ ادائیگی کو کیا کہا جاتا ہے۔"
جج نے 20 ریاستوں کے ایک گروپ سے اتفاق کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے، اور فیس نے کانگریس کے امیگریشن پالیسی اور ٹیکسوں کے تعین کے اختیارات کو نظر انداز کیا ہے۔
H-1B ویزا پروگرام کو امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت دینے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کرتی ہیں۔ ہندوستانی پیشہ ور، بشمول ٹیکنالوجی ورکرز اور ڈاکٹر، H-1B ویزا رکھنے والوں کے سب سے بڑے گروپوں میں سے ایک ہیں۔
وفاقی جج کا یہ حکم محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی (DHS) کے سکریٹری مارکوین مولن نے سینیٹ کے ایک پینل کو بتایا کہ امریکہ میں کام کرنے کے لیے H-1B ویزا کے حصول کے لیے دو لاکھ سے زیادہ درخواست دہندگان نے مالی سال 2026 میں اپنی درخواستوں کی تیز رفتار کارروائی کے لیے ایک لاکھ امریکی ڈالر ادا کیے ہیں۔
ہندوستانی ڈائسپورا گروپس نے عدالتی فیصلے کا خیرمقدم کیا
امریکہ میں مقیم ہندوستانی ڈائسپورا ایڈوکیسی گروپس نے میساچوسٹس کی وفاقی عدالت کے H-1B ویزا پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ ایک لاکھ امریکی ڈالر فیس کو ختم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا، اور دعویٰ کیا کہ یہ جدت اور کاروباری صلاحیت میں امریکہ کی مسابقتی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب ہے۔
چیف آف پالیسی اینڈ اسٹریٹجی فاؤنڈیشن فار انڈیا اینڈ انڈین ڈائاسپورا اسٹڈیز (FIIDS) کھنڈراؤ کانڈ نے کہا کہ، "ہم میساچوسٹس کی وفاقی عدالت کے H-1B ایک لاکھ امریکی ڈالر ویزا فیس کو ختم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں، جو روزگار پر مبنی امیگریشن نظام میں انصاف کو بحال کرتا ہے۔"
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