امریکی صدر کو جھٹکا، عدالت نے کینیڈی سینٹر کے بورڈ سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کا حکم دے دیا
ٹیرف کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عدلیہ سے ایک اور جھٹکا لگا ہے۔
Published : May 30, 2026 at 7:53 AM IST
واشنگٹن: ایک وفاقی جج نے جمعہ کو فیصلہ سنایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام غیر قانونی طور پر کینیڈی سینٹر میں شامل کیا گیا۔ عدالت نے انتظامیہ کے ذریعہ ثقافتی اور فنون لطیفہ کے مقام کینیڈی سینٹر کو تزئین و آرائش کے لیے بند کرنے کے فیصلے کو بھی پلٹ دیا- یہ فیصلہ ٹرمپ کی ملک کے دارالحکومت پر اپنا ذاتی نشان چھوڑنے کی کوششوں کے لیے تازہ ترین قانونی دھچکا ہے۔
ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ وہ اپنی مجوزہ تزئین و آرائش سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آرٹس کے ادارے کا کنٹرول کانگریس کو واپس کر رہے ہیں۔
واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ڈسٹرکٹ جج کرسٹوفر کوپر نے فیصلہ دیا کہ کینیڈی سنٹر بورڈ کا 16 مارچ کو اس سہولت کو بند کرنے کا فیصلہ "غیر مطلع اور بظاہر پہلے سے طے شدہ" تھا اور اس کی قانونی ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں کی گئی تھی۔ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ یہ کام جولائی میں شروع ہوگا اور تقریباً دو سال تک چلے گا، لیکن کوپر کے حکم نے ان منصوبوں کو فی الحال روک دیا۔
کوپر نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ بورڈ نے یکطرفہ طور پر ٹرمپ کا نام مرکز میں شامل کرکے "اپنی قانونی حدود سے تجاوز کیا"۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کینیڈی سینٹر کو اپنا نام دیا تھا، اور صرف کانگریس ہی اسے تبدیل کر سکتی ہے۔
جج نے، جسے ڈیموکریٹک صدر براک اوباما کی طرف سے بینچ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، نے مدعا علیہان کو حکم دیا کہ وہ دو ہفتوں کے اندر ادارے کے بورڈ سے ٹرمپ کا نام اور کسی بھی "سرکاری مواد" جیسے ڈیجیٹل یا جسمانی نشانات کو ہٹا دیں۔
ٹرمپ نے فیصلہ جاری کیے جانے کے چند گھنٹے بعد سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ جج کو "خود پر شرم آنی چاہیے"۔
ریپبلکن صدر نے کہا کہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ مرکز کو کانگریس کو منتقل کرنے کے لیے "تمام ضروری انتظامات" کریں۔
ٹرمپ نے ڈی سی پر اپنا نشان چھوڑنے کا عزم کیا:
ٹرمپ نے اپنی دوسری میعاد میں واشنگٹن کے کچھ تاریخی مقامات پر اپنی ذاتی مہر چھوڑنے کو ترجیح دی ہے۔ انھوں نے بال روم بنانے کے لیے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ ونگ کو منہدم کر دیا۔ اس کا نام یا تصویر سرکاری عمارتوں میں شامل کر دی گئی ہے۔
مخالفین نے ٹرمپ کے دیگر تعمیراتی منصوبوں کو عدالت میں چیلنج کیا ہے - اور سازگار فیصلے جیتے ہیں۔ لیکن ضلعی عدالت کے ججوں کے پاس حتمی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ انتظامیہ اپیلوں کی پیروی کرتی ہے۔
کینیڈی سنٹر کے تعلقات عامہ کے نائب صدر روما داروی نے جمعہ کو کہا کہ ادارہ "پراعتماد ہے کہ اپیل پر عدالت ہمارے ملک کے ثقافتی مرکز میں صدر ٹرمپ کی تاریخی شراکت کو تسلیم کرنے کے لیے بورڈ کی مرضی کو برقرار رکھے گی۔" انہوں نے کہا کہ فیصلے پر غور سے جائزہ لیا جائے گا۔
کوپر نے اپریل کے آخر میں اس منصوبے کو چیلنج کرنے والے متوازی مقدمات کی سماعت کی۔ جسے ایک ثقافتی اور تاریخی تحفظ کی تنظیموں کے ایک گروپ نے دائر کیا تھا۔
اوہائیو کے ڈیموکریٹ نمائندے جوائس بیٹی نے اس فیصلے کو کینیڈی سینٹر اور پرفارمنگ آرٹس کی جیت قرار دیا۔ انھوں نے کہا، "اب امید ہے کہ لوگ کام پر واپس آ سکتے ہیں، ہم کینیڈی سینٹر بنانا جاری رکھ سکتے ہیں جس کا ہمارا ارادہ تھا۔"
محکمہ انصاف کے وکلاء نے کہا کہ عمارت کی تزئین و آرائش کے منصوبے محدود ہیں اور بورڈ کے اختیار میں ہیں کہ وہ باہر کی منظوریوں کی ضرورت کے بغیر بنا سکتے ہیں۔
