بغداد میں امریکی صحافی کا اغوا، اغوا کاروں کی تلاش جاری: عراقی حکام
ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری کرنے کے ساتھ اغوا میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا، تاہم دیگر فرار ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 7:46 AM IST
بغداد: عراقی حکام کے مطابق ایک امریکی صحافی کو منگل کے روز بغداد میں اغوا کر لیا گیا۔ عراقی سکیورٹی فورسز اغوا کاروں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ عراقی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں صحافی کے بارے میں زیادہ تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ ایک غیر ملکی صحافی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
دو عراقی سکیورٹی اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مغوی صحافی امریکی شہریت رکھنے والی ایک خاتون تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اغوا میں دو کاریں استعمال کی گئیں، جن میں سے ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ بغداد کے جنوب مغرب میں بابل صوبے میں الحسوہ قصبے کے قریب تعاقب کے دوران ہہ کار حادثے کا شکار ہو گئی جسے ضبط کر لیا گیا ہے۔ تاہم اغواکار صحافی کو دوسری کار میں منتقل کر کے موقعے سے فرار ہو گئے۔
وزارت داخلہ نے کہا کہ سکیورٹی فورسز نے اغوا کاروں کا سراغ لگانے کے لیے 'صحیح انٹیلی جنس پر اور سخت فیلڈ آپریشنز کے ذریعے' ایک سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران اغوا کاروں کی ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی جو فرار ہونے کی کوشش میں الٹ گئی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نیز اغوا میں استعمال ہونے والی گاڑیوں میں سے ایک کو قبضے میں لے لیا گیا، لیکن دیگر لاپتہ ہیں۔ دو سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ امریکی شہریت رکھنے والے خاتون صحافی کو بغداد کے وسطی علاقے سعدون اسٹریٹ سے اغوا کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے بعد تمام چوکیوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اغوا کاروں کا تعاقب کیا گیا۔ اس دوران وہ بغداد کے جنوب مغرب میں بابل صوبے کی طرف جا رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ اغوا کاروں کی گاڑی، جس کے اندر صحافی موجود تھیں، صوبہ بابل کے قصبے الحسوہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔
بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اغوا کا تعلق علاقائی جنگ سے ہے لیکن عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی ملک میں امریکی تنصیبات پر مسلسل حملے کر رہی ہیں۔
جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی امریکی سفارت خانے نے اغوا کے خطرات سے خبردار کیا تھا اور ملک میں موجود شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ عراقی ملیشیا نے جنگ سے پہلے بھی غیر ملکیوں کو اغوا کیا تھا۔ اسرائیلی اور روسی شہریت کے ساتھ پرنسٹن کی گریجویٹ طالبہ الزبتھ سورکوف 2023 میں بغداد میں لاپتہ ہوگئیں۔
ستمبر سال 2025 میں ان کی رہائی اور امریکی حکام کے حوالے کیے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسے ایران کی اتحادی عراقی ملیشیا کتائب حزب اللہ نے قید کر رکھا تھا۔ اس گروپ نے کبھی سرکاری طور پر اس کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
