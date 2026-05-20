ایران: کیا حکومت کی تبدیلی کی کوئی سازش تھی؟ امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں احمدی نژاد کو اقتدار سونپنے کا بڑا انکشاف
احمدی نژاد کو گزشتہ چند برسوں سے گھر میں نظربند رکھا گیا۔ انہیں بعد کے صدارتی انتخابات کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔
Published : May 20, 2026 at 12:18 PM IST
واشنگٹن، تہران: نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے مبینہ طور پر محمود احمدی نژاد کو ایران کی نئی حکومت کا چہرہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ نظربندی سے رہائی کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ تاہم، بعد میں انہوں نے حکومت کی تبدیلی کے اس مبینہ منصوبے سے خود کو الگ کر لیا۔ آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔
ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کے حوالے سے بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کو جنگ کے بعد نئی حکومت کا چہرہ سمجھا جا رہا تھا۔ یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب فروری میں ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ کے حوالے سے نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں۔
امریکا اور اسرائیل سے کیا امید تھی؟
امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام نے اپنی جنگی حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے احمدی نژاد سے رابطہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے حکام کو امید تھی کہ اگر ایران میں موجودہ حکومت کمزور ہوئی تو احمدی نژاد نئے سیاسی نظام میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
احمدی نژاد کی رہائش گاہ پر حملے کے حوالے سے کیا دعوے ہیں؟
رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ کے پہلے ہی دن تہران میں احمدی نژاد کی رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے کا مقصد اسے مبینہ طور پر نظر بندی سے آزاد کرانا تھا۔ تاہم اس حملے میں احمدی نژاد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد، وہ مبینہ طور پر حکومت کی تبدیلی کے منصوبے سے مایوس ہو گئے اور خود کو اس عمل سے دور کر لیا۔
امریکہ اور اسرائیل کو احمدی نژاد سے کیا امیدیں وابستہ تھیں؟
نیویارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ احمدی نژاد کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو ایران کی سیاسی، سماجی اور عسکری صورتحال کو سنبھال سکتے تھے۔ اخبار سے بات کرتے ہوئے احمدی نژاد کے قریبی ساتھی نے بھی تصدیق کی کہ امریکہ انہیں مستقبل کے ممکنہ رہنما کے طور پر دیکھتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احمدی نژاد کو امریکہ اور اسرائیل ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو مغربی ممالک کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تاہم، یہ دعویٰ انتہائی متنازعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ احمدی نژاد اپنے دور صدارت میں امریکہ اور اسرائیل کے سب سے زیادہ سخت ناقدین میں سے ایک تھے۔
محمود احمدی نژاد کون ہیں؟
محمود احمدی نژاد 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہے۔ اپنے دور میں انہوں نے اکثر اسرائیل مخالف بیانات دیئے اور اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کے بارے میں اپنے تبصروں کی وجہ سے بین الاقوامی تنازعات میں الجھ گئے۔ تاہم اقتدار چھوڑنے کے بعد انہوں نے حکومت پر بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات لگاتے ہوئے ایرانی قیادت پر تنقید شروع کر دی۔
گزشتہ چند سالوں میں ایرانی حکومت نے انہیں سیاسی طور پر پسماندہ کر دیا ہے۔ انہیں بعد میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا اور اطلاعات کے مطابق وہ کافی عرصے سے محدود سیاسی سرگرمیوں میں رہ رہے ہیں۔
رپورٹ میں اور کیا دعویٰ کیا گیا؟
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے منصوبے صرف فوجی کارروائی تک محدود نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد ایران میں ایک نیا سیاسی نظام قائم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ احمدی نژاد جیسے لیڈروں کو متبادل قیادت سمجھا جاتا تھا۔
رپورٹ میں وینزویلا کی مثال بھی دی گئی۔ احمدی نژاد کے قریبی ساتھی نے دعویٰ کیا کہ امریکا ان کی طرف وینزویلا کے رہنما ڈیلسی روڈریگز کی طرح دیکھ رہا ہے، جس نے بغاوت کے بعد امریکا کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے تھے۔