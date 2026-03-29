ایران جنگ: امریکی نائب صدر نے کہا، ایران میں زیادہ تر اہداف مکمل، حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈوں پر حملہ
پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز سے مزید پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
Published : March 29, 2026 at 10:39 AM IST
ایران میں تعلیمی اداروں اور بنیادی ڈھانچوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب (IRGC) نے اتوار کے روز ایک سخت وارننگ جاری کر کے کہا کہ مغربی ایشیائی خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو جائز اہداف تصور کیا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے اعلان کیا کہ 3,500 فوجی اہلکاروں کی ٹاسک فورس مشرق وسطیٰ پہنچ گئی ہے۔
وہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ کو ایک ماہ مکمل ہونے کے بعد اب ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغی بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ حوثیوں نے سنیچر کے روز اسرائیل پر دو میزائل حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان جنرل یحییٰ ساری نے سنیچر کے روز گروپ کے المسیرہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر بیان جاری کر کے کہا کہ حوثیوں نے چند گھنٹوں کے اندر دو میزائل حملے کیے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے پہلے میزائل کو روک دیا، تاہم دوسرے حملے میں یمن سے آنے والے کسی میزائل کو روکا یا نہیں۔
گزشتہ ماہ تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل کو یمن سے حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے دوران بحیرہ احمر میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں سے جہاز رانی کافی متاثر ہوئی تھی۔
دریں اثنا پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ اتوار کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کریں گے جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے۔
حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ
الجزیرہ کے مطابق، لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ نے اتوار کی صبح شمالی شہر صفد کے قریب اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے سلسلہ وار حملے کیے۔
تنظیم نے ایک بیان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اتوار کی صبح اسرائیل کے مہوا ایلون اڈے پر میزائل حملہ کیا اور بیریہ اڈے پر ڈرون حملہ کیا، جو دونوں صفد کے قرب و جوار میں واقع ہیں۔
گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے شمالی اسرائیل میں المالکیہ کے مقام پر تعینات اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر راکٹوں کے تین گولے داغے۔ مزید برآں، حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے دیر سریان میں اسرائیلی بکتر بند فورس کو نشانہ بنایا۔ ان جھڑپوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ جنوبی لبنان تک پھیل گئی ہے۔
امریکہ نے ایران میں اپنے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے: جے ڈی وینس
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ واشنگٹن نے ایران میں مجموعی طور پر اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں لیکن وہ اپنی کارروائی مختصر طور پر جاری رکھے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تہران کے جوہری منصوبوں کو طویل عرصے تک بے اثر کر دیا جائے۔
قدامت پسند مبصر بینی جانسن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ پر بات کرتے ہوئے وینس نے واضح کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ طویل عرصے تک مشغول رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اپنے فوجی مقاصد حاصل کرنے کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے۔
وینس نے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ "صدر نے کہا کہ ہم نے اپنے فوجی اہداف کی مجموعی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ صدر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اور وقت حملے جاری رکھیں گے تاکہ جب جب ہم وہاں سے نکل جائیں تو ہمیں مزید وقت تک ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔" صدر نے کہا کہ یہ ملک اب بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لمبے عرصے کے لیے ان کو بے اثر کرنے کی ضرورت ہے،" ۔
"میرے خیال میں صدر اس بارے میں بہت واضح رہے ہیں: ہمیں ایران میں ایک سال یا دو سال تک زمین پر رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہم جلد ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔"
ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبرداری پر غور و خوض
ایرانی میڈیا نے سنیچر کے روز بتایا کہ تہران میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے (این پی ٹی) سے ایران کی دستبرداری کا امکان زیر بحث ہے۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ متعلقہ حکومتی ادارے، بشمول پارلیمنٹ، فی الحال "فوری طور پر" دستبرداری پر غور کر رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کا ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ ان کا فضائی دفاعی نظام فعال طور پر میزائلوں اور ڈرونز کا جواب دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ماہ سے جاری اس علاقائی جنگ میں متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں کی زد میں ہے۔
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 29, 2026
UAE Air Defences system… pic.twitter.com/pj9dPAOR7O
وزارت نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ "متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام فعال طور پر میزائلوں اور یو اے وی کو درپیش خطرات سے نمٹ رہا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ "ملک بھر میں سنائی دینے والی دھماکوں کی آوازیں جاری مصروف کارروائیوں کا نتیجہ ہیں"۔
جنگ سے لبنان کی 22 فیصد زرعی اراضی متاثر
انادولو نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ لبنان کی وزارت زراعت نے سنیچر کے روز کہا کہ دو مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں سے ملک کی 22 فیصد زرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ کشیدگی شروع ہونے کے بعد سے اپنی پہلی ہفتہ وار رپورٹ میں، وزارت نے کہا کہ تقریباً 46,479 ہیکٹر زرعی اراضی، جو کل کاشت شدہ علاقوں کے 22 فیصد کے برابر ہے، متاثر ہوئی ہے۔
سب سے زیادہ نقصان جنوبی اور نباتیہ گورنریٹس میں ریکارڈ کیا گیا، جس میں 44,297 ہیکٹر رقبہ متاثر ہوا، جب کہ دیگر علاقوں میں 2,181 ہیکٹر رقبہ متاثر ہوا۔ پھلوں کے درخت اور زیتون کے باغات کے ساتھ ساتھ گرین ہاؤسز اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے فارم سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔
پینٹاگون کی ایران میں ہفتوں طویل زمینی کارروائیوں کی تیاری
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، حکام نے کہا کہ یہ منصوبے "جنگ کے ایک نئے مرحلے" کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو امریکی افواج کے لیے لڑائی کے پہلے چار ہفتوں کے مقابلے میں "نمایاں طور پر زیادہ خطرناک" ہو سکتا ہے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے عہدیداروں کے مطابق، کوئی بھی زمینی مشن بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا اور اس میں اسپیشل آپریشنز فورسز اور روایتی پیادہ فوج کے چھاپے شامل ہوسکتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ زمینی کارروائیوں کے دوران فوجیوں کو "ڈرونز اور میزائلوں، زمینی حملوں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد" کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے جانی نقصان بڑھنے کا خدشہ ہے۔
قطر نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سنیچر کے روز قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی سے بات کی اور دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور فوری طور پر کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا۔
قطر کے وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یہ بات انہوں نے ڈار سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہی۔ بیان میں کہا گیا کہ "قطری فریق نے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو سراہا۔"
امریکہ و اسرائیل کا ایران میں پانی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ
ایرانی میڈیا نے سنیچر کے روز اطلاع دی کہ جاری امریکی-اسرائیلی حملے نے ایران کے جنوب مغربی صوبہ خوزستان میں ہافتکل میں آبی ذخائر کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا ارنا نے نائب گورنر ولی اللہ حیاتی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سنیچر کی شام ہونے والے حملوں میں 10,000 کیوبک میٹر پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔
ایرانی حملے میں بحرین کی ایلومینیم کا بڑا کارخانہ تباہ
بحرین کی ایلومینیم پروڈیوسر البا نے اتوار کو تصدیق کی کہ گذشتہ روز ایرانی حملے میں اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے دو ملازمین معمولی زخمی ہوئے۔
کمپنی نے کہا کہ وہ "بد نیتی پر مبنی ایرانی حملے" کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی حد کا اندازہ لگا رہی ہے جب کہ آپریشن کو برقرار رکھنے اور اپنے کام کے لیے حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
لبنان میں اسرائیلی حملے میں تین صحافی ہلاک
The Lebanese government’s response to ongoing war crimes has been wholly inadequate. Statements of condemnation & security council complaints offer no path to accountability.— Ramzi Kaiss / رمزي قيس (@kaiss_ramzi) March 28, 2026
They have real options they are refusing to take: Give the ICC jurisdiction to investigate & prosecute
سنیچر کے روز جنوبی لبنان میں ہدف بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں تین صحافی ہلاک ہو گئے جو اسرائیل-حزب اللہ کی تازہ جنگ کی کوریج کر رہے تھے۔ حزب اللہ کے المنار ٹی وی نے کہا کہ ان کا دیرینہ نامہ نگار علی شعیب جنوبی لبنان میں جاں بحق ہو گئے۔
اسرائیلی فوج نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شعیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بغیر ثبوت فراہم کیے صحافی شعیب پر الزام لگایا کہ وہ حزب اللہ کا انٹیلی جنس آپریٹو تھے۔ صحافی شعیب ایک معروف لبنانی جنگی نامہ نگار تھے جنہوں نے تقریباً تین دہائیوں تک المنار ٹی وی کے لیے جنوبی لبنان کی کوریج کی۔
ایران ہرمز سے مزید پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے گا
پاکستان کے وزیر خارجہ نے سنیچر کو دیر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران نے پاکستانی پرچم والے 20 اضافی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا کہ انتظامات کے تحت دو پاکستانی جہاز روزانہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو عبور کریں گے۔
I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026
This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation.
ڈار نے کہا کہ "یہ ایران کی طرف سے ایک خوش آئند اور تعمیری اشارہ ہے اور اس کے لیے تہران تعریف کا مستحق ہے۔" "یہ قدم امن کا محرک ہے اور اس سے خطے میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔" انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کشیدگی میں کمی کی جانب ایک بامعنی قدم ہے اور اس سے امن کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔
پاسداران انقلاب کی امریکی و اسرائیلی یونیورسٹیوں پر حملے کی دھمکی
ایران کے پاسداران انقلاب (IRGC) نے اتوار کے روز ایک سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیائی خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو ایرانی تعلیمی اداروں اور بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے جواب میں جائز اہداف تصور کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے سرکاری میڈیا اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ (IRIB) کے ٹیلی گرام پر نشر ہونے والے ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے ایرانی یونیورسٹیوں پر حالیہ حملوں کی مذمت کی، جس میں تہران کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بمباری بھی شامل ہے۔ تہران نے امریکی-اسرائیلی افواج پر ایرانی تعلیمی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "امریکی صیہونی جارح قوتوں نے تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بمباری کرکے ایرانی یونیورسٹیوں کو 15ویں مرتبہ نشانہ بنایا ہے۔"
بیان میں خبردار کیا گیا کہ مغربی ایشیا میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک تمام یونیورسٹیاں "جائز اہداف" ہیں جب تک کہ مخصوص شرائط پوری نہیں کی جاتیں۔ آئی آر جی سی نے عملے، فیکلٹی، طلبہ اور علاقے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹی کیمپس کے قریب رہنے والوں پر بھی زور دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کم از کم ایک کلومیٹر دور رہیں اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ اگر امریکی حکومت چاہتی ہے کہ ان اداروں کو انتقامی کارروائیوں سے بچایا جائے تو 30 مارچ (تہران کے وقت) کو دوپہر تک ایرانی یونیورسٹیوں پر بمباری کی سرکاری طور پر مذمت کرے۔
امریکہ میں ٹرمپ مخالف مظاہروں میں کم از کم آٹھ ملین افراد کی شرکت
امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ افراد نے سنیچر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف "نو کنگز" مظاہروں میں شرکت کی، اس احتجاجی مہم کے منتظمین نے کہا کہ امریکیوں نے ان کی قیادت پر سخت مایوسی کا اظہار کیا۔
'نو کنگز' مہم کے ذمہ داروں نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ "آج تمام 50 ریاستوں میں 3,300 سے زیادہ تقریبات میں کم از کم آٹھ ملین لوگ جمع ہوئے۔" امریکی حکام نے سنیچر کے روز ہونے والے پروگراموں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار فراہم نہیں کیا۔ منتظمین کے مطابق، اکتوبر میں نو کنگز مظاہروں کے مقابلے میں تقریباً 10 لاکھ مزید شرکاء کا اضافہ ہوا۔ اس دوران مہم کے تحت 600 مزید پروگرام کیے گئے۔ (اے ایف پی)
مزید پڑھیں:
