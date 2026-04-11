اسلام آباد مذاکرات میں مثبت پیشرفت، پاکستانی حکام کا دعویٰ
مذاکرات ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی اور اختلافات کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
Published : April 11, 2026 at 8:58 PM IST
حیدرآباد : اسلام آباد میں جاری ایران اور امریکہ کے درمیان اہم امن مذاکرات کے حوالے سے ایک پاکستانی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امن کوششوں سے واقف ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ “میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں وفود ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں یا الگ الگ، لیکن مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔”
ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی اور اختلافات کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اگرچہ مذاکرات کے طریقہ کار اور تفصیلات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، تاہم اشارے مل رہے ہیں کہ بات چیت سنجیدگی سے جاری ہے۔
یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد طے پانے والی عارضی جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ پاکستان اس عمل میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب رہا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہی مثبت رفتار برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں کسی بڑی پیش رفت کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے، تاہم فی الحال دونوں جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔