برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران پر حملوں میں امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان
برطانیہ، فرانس اورجرمنی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ امریکہ اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے تیار ہیں۔
Published : March 2, 2026 at 9:24 AM IST
تل ابیب/دبئی: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایرانی دارالحکومت تہران پر حملوں کا ایک نیا دور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک بڑا حملہ مغربی تہران میں ہوا۔ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حملوں کی جگہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اتوار کی رات تہران میں گاندھی ہسپتال، پولیس کی عمارت اور نیشنل ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔
کویت میں ایرانی میزائل حملے میں تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ جب تک واشنگٹن کے تمام مقاصد پورے نہیں ہو جاتے ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ ٹرمپ نے تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا عزم بھی کیا۔
امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایران میں ایک ہزار سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مشترکہ حملے کے ایک دن بعد ہوئے ہیں۔ 28 فروری کو، ایران کے سپریم لیڈر، آیت اللہ علی خامنہ ای، اور 40 سے زیادہ دیگر اعلیٰ حکام تہران میں اسرائیلی-امریکی بمباری میں مارے گئے۔
دریں اثنا، اسرائیل پر ایران کے جوابی حملوں نے تل ابیب اور حیفہ کے شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے وسطی شہر بیت شیمش میں ایرانی میزائل حملے میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران خلیج میں امریکی فوجی اڈوں سمیت کئی مقامات پر بھی حملے کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کی شب قطر، بحرین، اردن، عمان، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں دھماکے ہوئے۔
برطانیہ، فرانس اور جرمنی امریکہ کی حمایت میں کھڑے ہیں۔
تین یورپی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ایرانی جوابی حملوں کو روکنے میں مدد کے لیے امریکہ اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں پر ایران کے "لاپرواہ" حملوں سے "حیرت زدہ" ہیں، جو خطے میں ان کی فوجوں اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ہم اپنے اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں گے، شاید مناسب دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون فائر کرنے کی صلاحیت کو ختم کیا جائے۔ ہم نے اس معاملے پر امریکہ اور خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔"
سات ممالک نے ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔
امریکہ، بحرین، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مشترکہ بیان جاری کیا۔ ساتوں ممالک نے مشرق وسطیٰ میں ایران کے "اندھا دھند اور لاپرواہ میزائل اور ڈرون حملوں" کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان "گمراہ کن حملوں" نے علاقوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کو خطرے میں ڈالا، اور عوامی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران کے اقدامات تنازعات کے خطرناک اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں جس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ ممالک نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے متحد ہیں اور اپنے دفاع کے حق کا بھرپور اعادہ کیا۔