اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی انٹیلی جنس وزیر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کردیا

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے انٹیلی جنس وزیر اسماعیل خطیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔

اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی انٹیلی جنس وزیر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کردیا
اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی انٹیلی جنس وزیر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کردیا (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 18, 2026 at 3:59 PM IST

حیدرآباد : مشرقِ وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک نئے اور نہایت حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں دونوں جانب سے جارحانہ کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے انٹیلی جنس وزیر اسماعیل خطیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق بدھ کی رات تہران میں فضائی حملے کیے گئے، جن میں خطیب بھی ممکنہ ہدف تھے۔

رپورٹس کے مطابق اس کارروائی کے نتائج فوری طور پر واضح نہیں ہو سکے ہیں اور حکام اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا ہے، جس سے صورتحال مزید غیر یقینی کا شکار ہے۔ اسی دوران ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو وسطی اسرائیل کے علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جن میں تل ابیب اور یروشلم بھی شامل ہیں۔

واضح رہے کہ ایران میں آج سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ ایران نے انتقام کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کردی۔ ایران کی فارس اور تسنیم خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق، لاریجانی اور اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی ایک اور طاقتور شخصیت، بسیج پیرا ملٹری فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی آخری رسومات تہران میں ادا کی جائیں گی۔

