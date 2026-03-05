امریکی سینیٹ سے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد، سپین کا امریکہ سے فوجی تعاون کا دعویٰ مسترد
امریکی سینیٹ میں پیش کی گئی ایران پر جاری امریکی حملوں کو روکنے کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کی قرارداد مسترد ہو گئی۔
تہران: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے بدھ کو چھٹے دن میں داخل ہو گئے۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے بلا تعطل جاری ہیں جب کہ ایران بھی میزائلوں اور ڈرونز سے بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے۔
اس سے قبل بدھ کے روز ایران کا دارالحکومت متعدد دھماکوں سے لرز اٹھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایرانی قیادت اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران ایران نے بھی میزائل اور ڈرون سے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی کے اہداف پر بھرپور جوابی حملہ کیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق تہران میں علی الصبح دھماکے ہوئے۔ وہیں اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے اس کا فضائی دفاع فعال ہے۔ حالانکہ یروشلم اور تل ابیب کے ارد گرد دھماکوں کی متعدد آوازیں سنی گئیں۔
دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری
منگل کو ایران نے سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے اور متحدہ عرب امارات میں امریکی قونصل خانے کو بھی ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کو کہا کہ اس نے غیر ہنگامی سرکاری ملازمین کو مشرق وسطیٰ سے فوراً نکلنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ امریکی بحریہ کے ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ ایران نے اب تک 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون داغے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی جنگ بڑھانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ایران میں لگ بھگ 1,040 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ملک کے مستقبل کے رہنما ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کے روز کہا کہ وہ تہران میں ایرانی سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں حملے کر رہا ہے۔
جنگ کے خلاف قرارداد مسترد
دریں اثنا، امریکی سینیٹ نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے پیش کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ اس کا مقصد ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائی "آپریشن ایپک فیوری" کو روکنا تھا۔
تیل کی قیمتوں میں اضافہ
ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹینکر کی نقل و حرکت پر اپنا کنٹرول سخت کے بعد خام تیل کی قیمتیں $82 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئیں، جو کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے اب تک 13 فیصد سے زیادہ اضافہ ہے، یہ قیمتیں جولائی 2024 کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔
بحر ہند میں ایرانی بحریہ کے کم از کم 87 اہلکار ہلاک
امریکی وزیر دفاع پیٹر ہیگستھ نے اعلان کیا کہ ایک امریکی آبدوز نے سری لنکا کے قریب ایرانی فریگیٹ آئی آر آئی ایس ڈینا کو تارپیڈو مار کر ڈبو دیا۔ جہاز میں ایرانی بحریہ کے 180 اہلکار سوار تھے جن میں سے صرف 32 کو بچا جا سکا۔ حملے کے بعد سری لنکا نے ریسکیو آپریشن میں 87 کی لاشیں برآمد کر لی ہیں، جب کہ متعدد اہلکار تاحال لاپتہ ہیں۔
ایران میں جنگ پر امریکہ اور اسپین کے درمیان سفارتی تنازع بدھ کے روز بڑھ گیا۔ دونوں حکومتوں نے مشرق وسطیٰ میں کارروائیوں کے لیے امریکی فوجیوں کی طرف سے ہسپانوی فوجی اڈے کے ممکنہ استعمال کے بارے میں متضاد بیانات جاری کیے ہیں۔
سپین نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا
وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ میڈرڈ میں ہسپانوی حکومت امریکہ کی عسکری مدد کرنے پر راضی ہو گئی تھی اور اپنے فوجی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس بیان کے فوراً بعد ہسپانوی وزیر خارجہ جوزے مینوئل البریس میڈیا کے سامنے آئے اور واضح طور پر امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے متعلق اسپین حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ البیریس نے ہسپانوی ریڈیو سٹیشن کیڈینا سیر کو بتایا کہ "میں ان (وائٹ ہاؤس کے ترجمان) کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، ایران پر بمباری، اور ہمارے اڈے کے استعمال کے بارے میں ہسپانوی حکومت کا موقف بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔"
اسپین اور امریکہ کا یہ اختلاف منگل کو اس وقت شروع ہوا جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ اسپین کے ساتھ تمام تجارت معطل کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے، البیریس نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کو جنوبی اسپین میں کسی بھی فوجی اڈے کو کسی بھی ایسے حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی جس کا اقوام متحدہ کے چارٹر میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی ایسی چیز میں حصہ نہیں لے گی جو دنیا کے لیے بری ہو۔
(اے پی ایجنسی کی مشمولات کے ساتھ)
