ایران جنگ کے پھر بھڑکنے کا خدشہ! امریکہ کا سفارت خانوں میں عملہ کم کرنے کا فیصلہ
خطے میں تمام امریکی سفارت خانے پہلے ہی "محدود آپریشنز" کی حالت میں ہیں، جس سبب عملے کی تعداد پہلے سے ہی کم ہے۔
Published : October 24, 2026 at 11:15 AM IST
واشنگٹن: امریکی محکمہ خارجہ مشرقِ وسطیٰ میں چار امریکی سفارت خانوں میں عملے کی تعداد کم کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس مبینہ خفیہ جانکاری کے بعد سامنے آیا ہے جس کے مطابق ایران نے خطے اور دیگر مقامات پر امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
جمعہ کے روز وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھیجے گئے ایک میمو میں، ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس جے کلیٹن نے کہا کہ ان کی ٹیموں کو "ایسی انٹیلی جنس ان پٹ ملی ہیں کہ ایران نے امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوششوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔" کلیٹن نے لکھا کہ "مشرقِ وسطیٰ اور بعض دیگر ممالک میں امریکی شہریوں کے خلاف ایرانیوں کی ہلاکت خیز منصوبہ بندی کی کوششیں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔"
یہ میمو ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) نے حاصل کیا اور اس کی سب سے پہلے رپورٹ ایکسیوس نے کی۔ معاملے کی حساسیت کے باعث نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے تین امریکی حکام نے تصدیق کی کہ یہ میمو روبیو کو بحیثیت وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر بھیجا گیا تھا۔
یہ میمو اس وقت سامنے آیا جب محکمہ خارجہ نے حال ہی میں اردن، لبنان، قطر اور متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانوں میں عملہ کم کرنے کا اعلان کیا۔ ان امریکی تین حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیاں عملے کی ان تبدیلیوں سے وابستہ ہیں۔
یہ تمام سفارت خانے پہلے ہی "محدود آپریشنز" کی حالت میں کام کر رہے ہیں، جس کے باعث ان کے عملے کے دائرہ کار کو پہلے ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ سفارت خانے کھلے رہیں گے۔ تاہم، سعودی عرب کے برعکس، جہاں بدھ کے روز غیر ضروری امریکی عملے اور ان کے خاندانوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، تاہم ان چار ممالک کے عملے کو وہاں سے جانے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے۔
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اس ہفتے عملے میں کمی کا اعلان کرتے ہوئے، امریکی محکمہ خارجہ نے خاص طور پر یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرات کی طرف اشارہ کیا اور ایران کی جانب سے امریکی اہلکاروں کو براہِ راست لاحق خطرات کا ذکر نہیں کیا۔ سعودی قیادت میں اتحادی افواج اور حوثیوں کے درمیان لڑائی میں دوبارہ تیزی آئی ہے، جس میں اس عسکریت پسند گروپ نے سعودی عرب کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔
امریکی حکام نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ عملے میں اس کمی کا تعلق ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے کسی ممکنہ نئے حملے سے ہے۔ اس غیر مقبول جنگ نے امریکیوں کے لیے توانائی کے اخراجات (بجلی اور ایندھن کے دام) بڑھا دیے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کے لیے سیاسی مسائل پیدا کر دیے ہیں، جو تین نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں کانگریس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے جمعہ کو فلوریڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایران میں امریکی فوجی کارروائیوں کا حوالہ دیا، جنہیں "آپریشن ایپک فیوری" کا نام دیا گیا تھا، اور کہا کہ "ہم ایک اور چھوٹا سا ایپک فیوری کر سکتے ہیں، یا پھر وہ (ایرانی) مذاکرات راضی ہو جائیں گے۔ اگر وہ سمجھدار ہیں تو بس یہی کہیں گے کہ 'آئیں کام کی بات کرتے ہیں۔'" جنگ کے تعطل کا شکار ہونے کے بعد ثالث واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ باقاعدہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے اس ہفتے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کو گزارنے میں مدد فراہم کرنا جاری رکھا، تو وہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔
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