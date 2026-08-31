رواں مہینے میں پہلی بار امریکہ کی 'ایرانی راکٹ لانچروں' پر بمباری، تہران کا اردن میں امریکی اڈوں پر جوابی حملہ
ہفتوں سے جاری 'نہ جنگ نہ امن' کی صورتحال کو تبدیل کرتے ہوئے امریکی افواج نے آبنائے ہرمز پر ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا۔
Published : August 31, 2026 at 9:16 AM IST
امریکی افواج نے اتوار کے روز آبنائے ہرمز پر ایرانی راکٹ لانچروں پر بمباری کی، جو گذشتہ ایک ماہ کے دوران امریکہ کی پہلی عسکری کارروائی ہے۔ اس حملے نے چھ ماہ سے زائد عرصے سے وقفے وقفے سے جاری جنگ کے بیچ کچھ عرصے سے قائم خاموشی کو توڑ دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اس حملے کو ہلاکت خیز قرار دیتے ہوئے اس کا فوری اور سخت بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا اور اردون میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے ترجمان ٹِم ہاکنز کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب کے اہلکاروں کو آبنائے ہرمز میں بحری بارودی سرنگوں سے لیس راکٹ داغنے کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے ہی آبنائے کی بین الاقوامی بحری گزرگاہوں سے ان بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا کام مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ایران کے نیم سرکاری خبر رساں اداروں نے آبنائے ہرمز میں واقع جزیرہ لارک کے قریب دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں پاسدارانِ انقلاب نے تصدیق کی کہ اس حملے میں "ہمارے متعدد مجاہدین اور ہم وطن شہید اور زخمی" ہوئے ہیں۔
ایک بار پھر کھلے تصادم کی طرف واپسی خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جہاں 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتا آ رہا ہے۔
اس سے قبل 29 جولائی کو آخری بار امریکی فوج نے ایران کو نشانہ بنایا تھا۔ تب امریکہ نے پاسدارانِ انقلاب کے درجنوں ٹھکانوں، بشمول ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز پر "شدید فضائی حملوں کی لہر" کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں، یکم اگست کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے خلیجی اتحادیوں—قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات—کے اصرار پر فوج کو مزید نئے حملوں سے روکنے کا حکم دے دیا ہے۔
اردن میں امریکی فضائی اڈوں پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے
پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی افواج کی جانب سے جزیرہ لارک پر حملے کے کچھ ہی دیر بعد، ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے اردن میں قائم دو امریکی فضائی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔
پاسدارانِ انقلاب کی جاری کردہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پریس ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ یہ بیلسٹک میزائل اردن میں موجود دو امریکی فضائی اڈوں—کنگ حسین اور الازرق—پر قائم تکنیکی و مرمتی انفراسٹرکچر اور لڑاکا طیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے العربیہ کا کہنا ہے کہ اردن کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو فضا میں ہی روک دیا۔
ایران کی جانب سے یہ جوابی کارروائی جزیرہ لارک پر ہونے والے اس حملے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا (آئی آر آئی بی) کے مطابق، جزیرہ لارک پر امریکی حملہ دو لہروں میں کیا گیا۔ میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سیریک کے مقام پر سنی جانے والی آوازیں دراصل ایرانی دفاعی کارروائی کا نتیجہ تھیں۔
امریکہ نے 'جارحیت' کے الزام کو مسترد کر دیا
دریں اثنا امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے اس دعوے کو "سراسر جھوٹ" قرار دے کر مسترد کر دیا ہے جس میں اس نے امریکی حملے کو جارحیت کا عمل قرار دیا تھا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں سینٹکام نے کہا کہ امریکی افواج نے آئی آر جی سی کی بارودی سرنگیں بچھانے والی فورسز کے خلاف "محدود اور درست کارروائی" کی ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ ایرانی فورسز اسٹریٹجک لحاظ سے اہم اس بحری گزرگاہ میں ایک "فوری خطرہ" بن چکی تھیں۔
ایران پر امریکی اقتصادی دباؤ میں اضافہ
یہ حملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب محض چند روز قبل ہی ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے فوجی کارروائی کے بجائے اقتصادی دباؤ بڑھانے پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ اس بدلتی ہوئی حکمت عملی کے مرکز ان ممالک یا اداروں کو سزا دینے کی دھمکیاں اور کارروائیاں ہیں جو تہران کے ساتھ تجارت یا کاروبار جاری رکھیں گے۔
ایرانی میڈیا پر نشر ہونے والے ایک بیان میں پاسدارانِ انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے کہا کہ اتوار کا حملہ 'اقتصادی جنگ کے دوران ٹرمپ حکومت کی ایک مہلک غلطی' تھی اور دشمن کو اس کے نتائج عسکری اور معاشی دونوں لحاظ سے بھگتنے ہوں گے۔
امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے استعمال کا رخ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ مہینوں کی جنگ کے بعد گولہ بارود کے کم ہوتے ہوئے ذخائر کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس صورت حال نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ یہ طویل تنازع دنیا کے دیگر حصوں میں امریکی فوج کی جنگی تیاریوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
فوجی رہنماؤں کی ہیگستھ کو ایران جنگ کو طول دینے کے خلاف وارننگ
’دی واشنگٹن پوسٹ‘ نے پینٹاگون کے سربراہ کے لیے تیار کردہ حالیہ جائزے سے واقف افراد کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے طویل ہونے اور اس کا کوئی خاتمہ نظر نہ آنے کے باعث، متعدد امریکی فوجی رہنماؤں نے سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگستھ کو مشورہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشنز لمبے وقت تک برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے اور اس سے دنیا کے دیگر حصوں میں خطرات کا مقابلہ کرنے کی امریکی صلاحیت کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔
ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وارننگز — جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان اور پورے یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں امریکی آپریشنز کی نگرانی کرنے والے فور اسٹار کمانڈرز کی جانب سے ہیگستھ کے لیے تفصیل سے تیار کی گئی تھیں — سیکرٹری آف ڈیفنس آرڈرز بک کے 14 اگست کے ایڈیشن میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس دستاویز کے کلاسیفائیڈ (خفیہ) ہونے کی وجہ سے دی واشنگٹن پوسٹ کو اس جائزے کے بارے میں نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر جانکاری دی گئی۔
ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، ٹرمپ کا اعادہ
دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ ایران کے پاس "جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے"، اور اس بات پر زور دیا کہ تہران اس طرح کا ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا اور مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔
فوکس نیوز کے پروگرام 'سنڈے نائٹ ان امریکہ' میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ایران دنیا بھر میں دہشت گردی کا نمبر ایک سرپرست ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں یہ بات کئی بار سنی ہوگی۔ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔"
ٹرمپ نے کہا کہ "مجھ سے متعدد لوگوں نے پوچھا کہ 'کیا آپ کو یہ (کارروائی) کرنا ضروری تھی؟' اور پھر میں نے ان سے کہا کہ 'کیا آپ کے خیال میں ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا ٹھیک ہے؟' ایک جوہری ہتھیار بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی (تباہی) آپ ابھیدیکھ رہے ہیں، اسے سو سے ضرب دے لیں۔"
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