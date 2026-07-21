ایرانی اہداف پر امریکی فوج کے حملے جاری، جوابی کارروائی میں ایران نے بھی داغی میزائلیں
ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی بوئنگ سی-17 گلوب ماسٹر III اور بوئنگ پی-8 پوسیڈون طیاروں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔
By IANS
Published : July 21, 2026 at 9:31 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے۔ امریکی فوج ہر روز ایرانی ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے مطابق، امریکی فوج نے مسلسل دسویں رات ایران کے خلاف تازہ ترین حملے کیے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے سینٹرل کمانڈ نے لکھا کہ پیر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) شام چار بجے، امریکی فوج نے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کے خلاف نئے حملے کیے۔ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی بحریہ اور فضائیہ بحیرہ عرب میں آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی نافذ کرنے اور ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والی سمندری ٹریفک کو روکنے کی مہم کا حصہ ہے۔
ایک دوسری پوسٹ میں سینٹکام نے لکھا کہ 20 جولائی تک، امریکی فوج نے سات تجارتی جہازوں کا رخ موڑا اور ایک کو روک دیا تاکہ جہاز ایرانی بندرگاہوں سے باہر نہ جا سکیں یا اندر نہ آ سکیں۔ اس سے قبل پیر کو، ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس (آئی آر جی سی) نے کہا کہ اس کی افواج نے اردن اور کویت میں امریکی اثاثوں اور تنصیبات پر جوابی میزائل اور ڈرون حملے کیے۔
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
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اپنے آفیشل نیوز آؤٹ لیٹ 'سیپا نیوز' پر شائع بیانات میں، آئی آر جی سی نے کہا کہ اس نے اردن کے ساحلی شہر عقبہ کے ایک ایئرپورٹ پر امریکی بوئنگ سی-17 گلوب ماسٹر III اور بوئنگ پی-8 پوسیڈون طیاروں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، اور ان میں سے کئی کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس نے مزید کہا کہ اس کی افواج نے ڈرون سے حملہ کر کے کویت میں ایک امریکی ارلی وارننگ رڈار سسٹم کو تباہ کر دیا، اور علی السالم ایئر بیس پر آلات اور طیاروں کے پرزوں کے ایک گودام (Warehouse) کے ساتھ ساتھ ایم کیو-9 ریپر ڈرونز کے ایک ہینگر کو نشانہ بنایا، جس سے کئی بغیر پائلٹ والے طیاروں (UAVs) میں آگ لگ گئی۔ شنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آئی آر جی سی نے کہا کہ یہ حملے ایرانی سرزمین پر امریکہ کے مسلسل 'حملوں' کا بدلہ تھے۔
پیر کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف مسلسل نویں شام کو حملے کامیابی سے مکمل کیے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سینٹ کام کے اثاثوں نے ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، ایئر ڈیفنس اور کوسٹل سرویلنس سائٹس، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس، اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا تاکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور عام ملاحوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔
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