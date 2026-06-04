ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، امریکی ایوان میں صدر کے خلاف قرارداد منظور
اطلاعات کے مطابق امریکی ایوان کے اسپیکر نے قرارداد کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔
Published : June 4, 2026 at 10:58 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ پر امریکی ایوان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا دھچکا دیا ہے۔ ایوان نے امریکی فوجی کارروائی کو محدود کرتے ہوئے جنگی اختیارات سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کو صدر ٹرمپ کے لیے ایک چیلنج قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ کے کچھ ریپبلکن قانون سازوں نے اس معاملے پر ڈیموکریٹس کی حمایت کی ہے۔
بدھ کو ایوان زیریں نے ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجی اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد کی منظوری دی اور انتظامیہ کو سخت سرزنش بھی کی۔ امریکی ایوان میں قرارداد کو 208-215 کے مقابلے کم ووٹوں سے معمولی فرق سے منظور کیا گیا۔ یہ فیصلہ ریپبلکن نمائندوں تھامس میسی، برائن فٹزپیٹرک، ٹام بیرٹ اور وارن ڈیوڈسن کی جانب سے پارٹی لائنوں کو توڑتے ہوئے ڈیموکریٹس کے اقدام کی حمایت کے بعد سامنے آیا ہے۔
جنگی طاقتوں کی قرارداد انتظامیہ کی پالیسیوں کی عکاس
یہ تبدیلی ڈیموکریٹس کی طرف سے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی بار بار کوششوں کے بعد آئی ہے۔ اس تحریک کو تیزی سے ریپبلکن حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ جنگی طاقتوں کی قرارداد انتظامیہ کی پالیسیوں پر مقننہ کے اندر تنازعہ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایوان کے اسپیکر مائیک جانسن نے قرارداد کو روکنے کی متعدد کوششیں کیں لیکن ناکام رہے۔ مخالفت کے درمیان قرارداد منظور کر لی گئی۔ صدر ٹرمپ کے پاس بل کو ویٹو کرنے کا اختیار ہے۔
امیگریشن پیکج پر مذاکرات کے دوران فنڈنگ پر روک
مزید برآں، سینیٹ ریپبلکنز نے بدھ کے روز امیگریشن پیکج پر مذاکرات کے دوران ٹرمپ کے بال روم سکیورٹی کے لیے فنڈنگ کو باضابطہ طور پر روک دیا، کیونکہ قانون سازوں نے طے کیا کہ یہ اخراجات، قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون سازی کو نیویارک کے ڈیموکریٹ گریگوری میکس نے متعارف کرایا تھا، جو ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رینکنگ ممبر تھے۔ میکس نے کارروائی کے بعد کہا، "میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں ریپبلکن پارٹی کے کچھ ممبران کو کھڑے ہونے کا موقع ملا۔" "میں واقعی خوش ہوں اور اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں پر فخر کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک ڈیموکریٹ، ان میں سے ہر ایک نے اس کے لیے ووٹ دیا۔"
انتظامیہ آئین کی پاسداری نہ کرے تو چیک اینڈ بیلنس
انہوں نے مزید کہا، "ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے، یہی ہم کرتے رہے ہیں۔ جب انتظامیہ آئین کی پاسداری نہیں کرے گی تو ہم چیک اینڈ بیلنس کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔" فلور ووٹ اصل میں 21 مئی کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن ریپبلکن قیادت نے اسے اچانک غیر حاضری کی وجہ سے منسوخ کر دیا جس سے فوری شکست کا خطرہ تھا۔