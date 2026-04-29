امریکا ایران جنگ نے پاکستان کی معاشی ترقی پر سنگین اثرات مرتب کیے، وزیراعظم شہباز شریف
Published : April 29, 2026 at 8:53 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ ایران جنگ نے گزشتہ دو سالوں میں پاکستان کی اقتصادی پیش رفت کو شدید دھچکا پہنچایا، اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت دونوں متحارب فریقوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔
انہوں نے کہا کہ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے عالمی منڈیوں میں ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے پہلے تیل کے ہفتہ وار اخراجات 300 ملین امریکی ڈالر کے آس پاس تھے جو اب بڑھ کر 800 ملین امریکی ڈالر ہو چکے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق یہاں کابینہ کے اجلاس کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ ایک ٹاسک فورس روزانہ صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ کابینہ کو امریکہ ایران مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے شہباز نے کہا کہ اسلام آباد نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔
شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات 11 اپریل کو اسلام آباد میں شروع ہوئے اور 21 گھنٹے تک جاری رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی جاری ہے۔ انہوں نے ہفتے کے آخر میں عراقچی کے اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے مختصر دوروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ ان کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے روس روانہ ہونے سے قبل میں نے ان سے فون پر بات کی، جس میں انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ عمان میں ان کی تمام ملاقاتیں مکمل خلوص کے ساتھ ہوئیں اور یہ کہ ان کے ملک کی قیادت سے مشاورت کے بعد وہ جلد مثبت جواب دیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
