امریکہ ایران مذاکرات: اسلام آباد میں سکیوریٹی کے سخت انتظامات، مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی، مذاکرات سے قبل ٹریفک پابندیاں

امریکہ ایران مذاکرات: اسلام آباد میں سکیوریٹی کے سخت انتظامات، مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی، مذاکرات سے قبل ٹریفک پابندیاں
امریکہ۔ایران کےدرمیان جنگ بندی میں پاکستان کےکردار کے بارے میں دنیابھر میں بحث ہو رہے اور پاکستان کے کوششوں کی تعریف کی جا رہے ہے۔
Published : April 9, 2026 at 7:12 PM IST
اسلام آباد: ایران اور امریکا اسرائیل کے درمیان تنازع تباہ کن جنگ میں تبدیل ہو سکتا تھا لیکن پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی ہوگئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے 'اسلام آباد معاہدہ' کا نام دیا ہے۔ انہوں نے امریکا اور ایران کے مذاکرات کاروں کو جمعہ کو ثالثی اجلاس کے لیے بلایا ہے۔امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کر رہے ہیں۔
ثالثی اجلاس کے لیے پاکستان نے سکیوریٹی کے سخت تناظامات کئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعرات کو پاکستان میں امریکی سفیر نٹالی بیکر کو اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سے قبل تمام غیر ملکی معززین کے لیے فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔
یہ پیش رفت ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان کی جانب سے پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے تنازعے کے پرامن حل کو حتمی شکل دینے کے لیے ہونے والے امن مذاکرات میں تہران کی شرکت کی تصدیق کے بعد سامنے آئی ہے۔
ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے تصدیق کی ہے کہ تہران اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی حمایت یافتہ امن مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ اس دوران شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر پیزشکیان نے آئندہ مذاکرات میں ایران کی شرکت کی تصدیق کی اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، ساتھ ہی پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
دوسری جانب امریکہ نے بھی مذاکرات میں اپنی شرکت کی تصدیق کی، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ امریکہ مذاکرات کاروں کی ایک ٹیم کو وینس کی قیادت میں بھیج رہا ہے اور جس میں وِٹکوف اور کشنر شامل ہیں، اسلام آباد روانہ کر رہے ہیں، جس کا "پہلا دور" ہفتے کو ہو رہا ہے۔
سکیورٹی کے سخت انتظامات
اعلیٰ سطحی امریکہ-ایران مذاکرات سے قبل سکیورٹی سخت کر دی ہے۔ گاڑیوں کے آنے جانے پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔سکیورٹی کے سخت انتظامات کے پیش نظر ریڈ زون کے قریب سرکاری اسکولوں میں امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔
واضح رہے کہ پاکستان اسلام آباد کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی سہولت کے بعد دونوں ممالک کے وفود کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ تنازع 28 فروری کو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد شروع ہوا تھا۔