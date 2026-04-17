امریکہ ایران مذاکرات، پاکستان میں سیکورٹی اہلکار اچانک متحرک، کیا بات چیت کے اگلے دور کی تیاریاں شروع ہوگئیں؟
پاکستان میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔
By PTI
Published : April 17, 2026 at 4:10 PM IST
اسلام آباد: حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے ہفتے ہونے والے اہم مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کا مقصد مغربی ایشیا میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم امن معاہدہ کرنا ہے جس نے عالمی توانائی کی فراہمی کو شدید متاثر کیا ہے حکام نے جمعہ کو بتایا۔
امریکہ اور ایران نے ہفتے کے آخر میں پاکستان میں غیر متوقع طور پر براہ راست مذاکرات کیے جس کا مقصد تنازع کو ختم کرنا تھا لیکن یہ مذاکرات اتوار کی صبح بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔
پاکستان میں سرکاری ذرائع نے جمعے کو بتایا کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ دونوں ممالک کی طرف سے دو ہفتے کی عارضی جنگ بندی کی مسلسل پابندی نے پاکستان کو اپنی ثالثی دوبارہ شروع کرنے کا موقع فراہم کیا۔
مفاہمت کی ثالثی کی خفیہ کوششوں کے ایک حصے کے طور پر، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو تین ممالک کے دورے کا آغاز کیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اسی دن تہران پہنچے۔
وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب اور قطر کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد جمعرات کی شب ترکی پہنچے تھے، جب کہ فیلڈ مارشل نے ایران میں 24 گھنٹے سے زائد گزارے، وہاں سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔
اگرچہ پاکستانی سویلین اور فوجی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتائج کے بارے میں کوئی باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے، حکام نے بتایا کہ جمعرات کی شام سے سیکورٹی اہلکار اچانک متحرک ہو گئے۔
اسلام آباد حکام کے مطابق اسلام آباد اور ہمسایہ ملک راولپنڈی میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور دیگر صوبوں سے ہزاروں پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔
روایتی طور پر، اسلام آباد انتظامیہ اعلیٰ سکیورٹی تعیناتی کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے میں صوبائی مدد حاصل کرتی ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں 10 ہزار سے زائد سکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اضلاع کے حکام نے ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ دوسرے شہروں سے آنے والی یا دونوں شہروں سے گزرنے والی ٹریفک کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے پیغام کے مطابق، یہ پابندیاں، ایک بار لاگو ہونے کے بعد، اگلے ہفتے کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے غیر ضروری سفر سے گریز کریں یا پہلے سے اچھی منصوبہ بندی کریں۔ حکام کا کہنا تھا کہ دونوں شہروں میں تعلیمی ادارے بند کیے جا سکتے ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک کم کرنے کے لیے ہوائی اڈے کے ارد گرد کے بازار بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔
امریکی وفد کی قیادت کرنے والے نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا کہ مذاکرات کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے کیونکہ تہران اپنے جوہری پروگرام کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ ان کی ٹیم نے متنصیب اقدامات پیش کیے لیکن اس دور کے دوران ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔
یہ تنازعہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد شروع ہوا، جس سے توانائی کی عالمی منڈیوں پر اثر پڑا اور تجارت میں خلل پڑا۔ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔
امن معاہدے کے امکانات جمعرات کو اس وقت مزید زور پکڑ گئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی حتمی معاہدہ طے پا گیا تو وہ اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران نے مذاکرات کے تحت تقریباً ہر چیز پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر وائٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں کو بتایا کہ اگر اسلام آباد میں کوئی ڈیل ہوتی ہے تو میں جا سکتا ہوں... وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں۔
ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر امید ظاہر کی اور کہا کہ موجودہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے کوئی حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ضرورت پڑنے پر جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے، تاہم اگر بروقت معاہدہ ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہو گا۔ امریکی صدر نے بارہا پاکستان اور اس کے قائدین، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عاجز اور انتہائی قابل قرار دیا۔