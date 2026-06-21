امریکہ۔ایران مذاکرات کا نیا دور آج سوئٹزرلینڈ میں، باقر قالیباف کی قیادت میں اعلیٰ سطحی ایرانی وفد پہنچ گیا
محمد باقر قالیباف نے کہاکہ وہ ایران کے شہداء اور میناب کے بچوں کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذاکرات میں شریک ہورہے ہیں۔
Published : June 21, 2026 at 10:28 AM IST
سوئٹزرلینڈ: ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی اور عبوری معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اہم سفارتی مذاکرات کا نیا دور اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا ہے، جہاں جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی، لبنان کی صورتحال اور آبنائے ہرمز سمیت متعدد حساس امور پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔
ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس وفد کو ’’میناب 168‘‘ کا کوڈ نام دیا گیا ہے۔ وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، قومی سلامتی کونسل کے سینئر رکن علی باقری، مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی، کاظم غریب آبادی اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی سمیت اہم سیاسی و اقتصادی شخصیات شامل ہیں۔
سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد محمد باقر قالیباف نے ایک جذباتی پیغام میں کہا کہ وہ ایران کے شہداء اور میناب کے معصوم بچوں کی قربانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے جس پر انہیں ایرانی عوام یا شہداء کے خاندانوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ قالیباف نے امید ظاہر کی کہ یہ سفارتی مشن قومی وقار اور عزت کے ساتھ مکمل ہوگا۔
دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وفد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مشیر اور مشرق وسطیٰ امور کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق قطر اور پاکستان بھی اس سفارتی عمل میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہفتہ کی شب سوئٹزرلینڈ روانہ ہوئے۔
مذاکرات سے قبل ایک نیا تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ایران نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں حملوں کے تسلسل کے باعث آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے اور جہازوں کی آمدورفت معمول کے مطابق جاری ہے۔
ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کے جوابی حملوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 16 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے گزشتہ شب 50 سے زائد راکٹ اور ڈرون حملے کیے، جن کے جواب میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: ’یوگا دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی تحریک بن چکا ہے‘ کولکاتا میں بین الاقوامی یومِ یوگا تقریب سے وزیرِ اعظم مودی کا خطاب
اس تمام صورتحال کے باوجود امریکہ، ایران، قطر اور دیگر ثالث ممالک ایک مستقل معاہدے کی جانب پیش رفت کے لیے پُرامید ہیں۔ عبوری معاہدے کے تحت دونوں ممالک کو 60 دن کے اندر ایک جامع اور طویل المدتی جوہری و سکیورٹی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں ایران کے منجمد اربوں ڈالر کے اثاثے بحال ہونے، تیل کی برآمدات میں مزید سہولت ملنے اور خطے میں کشیدگی کم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔