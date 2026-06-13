امریکہ ایران امن معاہدہ 24 گھنٹوں میں متوقع، الیکٹرانک طور پر کیے جائیں گے دستخط، شہباز شریف کا دعوی
شریف نے کہا کہ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے فوراً بعد تیاری کر رہا ہےجس کےبعد اگلےہفتے تکنیکی سطح پر بات چیت ہوگی۔
Published : June 13, 2026 at 5:32 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کو اگلے 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کا امکان ہے اور پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
شریف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہم امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ توقع ہے کہ اسے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر حتمی شکل دی جائے گی، جس کے فوراً بعد پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔"
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
We would like to thank United States of…
انہوں نے مذاکرات کے دوران جاری وابستگی پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نےخطے میں ہمارے بھائیوں کی حمایت کے لیے مخلصانہ تعریف بھی کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تاریخی امن معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد بنائے گا۔