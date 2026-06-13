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امریکہ ایران امن معاہدہ 24 گھنٹوں میں متوقع، الیکٹرانک طور پر کیے جائیں گے دستخط، شہباز شریف کا دعوی

شریف نے کہا کہ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے فوراً بعد تیاری کر رہا ہےجس کےبعد اگلےہفتے تکنیکی سطح پر بات چیت ہوگی۔

امریکہ ایران امن معاہدہ 24 گھنٹوں میں متوقع، الیکٹرانک طور پر کیے جائیں گے دستخط
امریکہ ایران امن معاہدہ 24 گھنٹوں میں متوقع، الیکٹرانک طور پر کیے جائیں گے دستخط (AP Image)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 5:32 PM IST

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نئی دہلی: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کو اگلے 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کا امکان ہے اور پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔

شریف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہم امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ توقع ہے کہ اسے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر حتمی شکل دی جائے گی، جس کے فوراً بعد پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک طور پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔"

انہوں نے مذاکرات کے دوران جاری وابستگی پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نےخطے میں ہمارے بھائیوں کی حمایت کے لیے مخلصانہ تعریف بھی کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تاریخی امن معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد بنائے گا۔

TAGGED:

SHEHBAZ SHARIF
US IRAN PEACE DEAL
WEST ASIA CONFLICT
امریکہ ایران امن معاہدہ
IRAN WAR

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