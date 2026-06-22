ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد امریکہ ایران مذاکرات ختم، ثالث ممالک نے کہا۔۔تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے
ایرانی میڈیا کےمطابق ٹرمپ کے دھمکی آمیز بیان کے بعد ایرانی وفد نے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔
Published : June 22, 2026 at 7:28 AM IST
برگن اسٹاک، سوئٹزرلینڈ: ایران کے وزیر خارجہ نے پیر کی صبح سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر کی ثالثی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے "بڑی پیش رفت کی"۔ عباس عراقچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات لکھی۔
پاکستان، قطر اور ایران سبھی نے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام کو تسلیم کیا ہے۔ امریکہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
اپنے پیغام میں، عراقچی نے کہا کہ طے پانے والے مفاہمت کا پہلا حقیقی امتحان اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کا طریقہ ہوگا۔
ایران نے مذاکرات میں کامیابی کو لبنان میں جاری جنگ کے خاتمے سے جوڑ دیا ہے۔ جہاں اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ لبنانی سرزمین پر قبضہ جاری رکھے۔
ثالثوں نے پیر کے اوائل میں کہا کہ ایران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں اعلیٰ سطحی مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، جبکہ باقی ہفتے تک وہاں تکنیکی بات چیت جاری رہے گی۔
🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY
پاکستان اور قطر، دونوں ثالثوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ امریکہ نے فوری طور پر اسے تسلیم نہیں کیا۔ ایران نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے ذریعے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔"
یہ بات چیت 60 دن کے عمل میں سفارت کاری کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ایران جنگ پر ایک مستقل معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن لبنان میں اسرائیل اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے درمیان جنگ سفارت کاری کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔
وہیں، ایران نے اس نے ہفتے کے آخر میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔
اس سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے سے متعلق مذاکرات کا پہلا دور کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ مباحثے سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں ہوئے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ ایجنسی کے مطابق اجلاس 80 منٹ تک جاری رہا اور اسے "اندرونی مشاورت" کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق پہلے دور میں لبنان پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دوسرے دور میں آبنائے ہرمز پر بات چیت ہوگی۔ اس کے بعد جوہری معاملے پر تیسرا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔
لیکن، بات چیت کے دوران ٹرمپ کی ایک دھمکی آمیز پوسٹ نے ایک مرتبہ پھر حالات کو کشیدہ کر دیا۔
June 21, 2026
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ "ایران کو فوری طور پر لبنان میں اپنے پراکسیوں کو پریشانی پیدا کرنے سے روکنا چاہیے۔" "اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو ہم ایران کو دوبارہ بہت زور دار حملہ کریں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اس سے اور زیادہ مشکل!!!"
با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 21, 2026
بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.
ٹرمپ کے تبصروں کے بعد ایران کے اہم مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے کہا کہ "وہ (ٹرمپ) اپنے بیانات کے بارے میں محتاط رہیں تو بہتر ہوگا۔" انھوں نے مزید کہا، "ہماری مسلح افواج انہیں مختلف انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بات کرتے رہیں گے، ہم کارروائی کر دیں گے۔"
ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مذاکرات ایک "مشکل مرحلے" میں داخل ہو چکے ہیں اور "امریکی صدر کے توہین آمیز پیغام" کے بعد ختم ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ اس کے بعد ایرانی وفد نے قطری ثالثوں سے ملاقات کی اور مذاکرات کی جگہ چھوڑ دی۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی مذاکرات کاروں بشمول اسٹیو وٹ کوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی جس کے بارے میں ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا کہ ملاقات تقریباً 80 منٹ تک جاری رہی۔
یہ واضح نہیں تھا کہ دونوں وفود دوبارہ کب مل سکیں گے۔ بات چیت میں مصروف ایک سینئر امریکی سفارت کار کے مطابق، مذاکرات کار رات بھر کام کرنے کی توقع کر رہے تھے۔
سفارت کار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نجی بات چیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت میں یہ واضح کرنا شامل ہے کہ ایران کے آبنائے ہرمز کے بارے میں حالیہ بیانات سے کیا مراد ہے۔ مذاکرات کاروں نے آبنائے کے کھلے رہنے کو یقینی بنانے اور جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے ساتھ ساتھ جوہری مسئلے پر "مضبوط" بات چیت کو یقینی بنانے کے لیے "میکانزم" پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
امریکی اور ایرانی وفود کے ارکان ان اعلیٰ سطحی مذاکرات کے لیے برگن اسٹاک میں موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی مذاکرات کاروں اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ تکنیکی سطح کے مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کے تحت ہو رہے ہیں، جسے 17 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے حتمی شکل دی تھی۔
ایک سرکاری بیان میں، قطر کی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ یہ ملاقاتیں مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) میں بیان کردہ تمام نکات کا احاطہ کرتے ہوئے ایک جامع اور پائیدار معاہدے کی طرف لے جائیں گی۔
مذاکرات کے ڈھانچے کی وضاحت کرتے ہوئے، بیان میں کہا گیا ہے کہ "حتمی معاہدے کی شرائط پر بات چیت کے لیے خصوصی تکنیکی اور ماہر گروپ تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے کے تمام پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔"
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