امریکہ-ایران جنگ بندی 'ہر جگہ' کا احاطہ کرتی ہے، اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی بھی بند ہوگی: شہباز شریف
شریف کے مطابق پاکستان اسلام آباد میں جمعہ کو دونوں ممالک کے وفود کا خیرمقدم کرے گا جہاں حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔
Published : April 8, 2026 at 9:12 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ، ایران اور ان کے اتحادیوں نے ہفتوں کی لڑائی روکنے کے لیے ان کی حکومت کی ثالثی کے بعد لبنان سمیت "ہر جگہ" جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔
انتہائی عاجزی کے ساتھ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، شریف نے ایکس پر پوسٹ کیا۔
شریف نے کہا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کے وفود کو 10 اپریل کو آمنے سامنے بات چیت کے لیے اسلام آباد میں مدعو کیا ہے۔ جس کا مقصد "تمام تنازعات کو حل کرنے" کے لیے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں پوری امید ہے کہ 'اسلام آباد مذاکرات' پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں۔
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
تہران اور واشنگٹن دونوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ختم کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے بمشکل ایک گھنٹہ قبل دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان جس نے ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں اور پڑوسی ملک ایران میں ہونے والی پیش رفت کے لیے حساس ہے، حالیہ ہفتوں میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لیے ایک چینل کے طور پر ابھرا ہے۔
جنگ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے شروع کیے جس میں 28 فروری کو اس کے سپریم لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا، تہران کی جانب سے خلیجی ممالک اور اسرائیل پر جوابی حملے شروع ہوئے۔
ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر حملے شروع کرنے کے بعد لبنان بھی تنازعات کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جس نے اس کے بعد سے دارالحکومت سمیت ملک کے جنوب میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔