ایران پر ایک اور بمباری کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ ضروری ہو سکتا ہے
ٹرمپ کو امید ہے۔ پینٹاگون سے ایران کے لیے فوجی آپشن ملے گا کیونکہ انتظامیہ اس معاہدے کو قبول کرنے کےلیے دباؤ ڈال رہی ہے۔
Published : May 1, 2026 at 10:52 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بند دروازوں کے پیچھے جاری ہیں اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی انتظامیہ میں صرف ایک چھوٹا گروپ ہی مذاکرات کی اصل حیثیت جانتا ہے۔
جمعرات کو اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے (مقامی وقت کے مطابق)، ٹرمپ نے کہا، "میرے اور چند دوسرے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بات چیت کس بارے میں ہے۔" ٹرمپ نے ایران کی قیادت کے ڈھانچے کے بارے میں ابہام کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ "ہمیں ایک مسئلہ ہے کیونکہ کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا کہ رہنما کون ہیں۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔"
#WATCH | On Iran, US President Donald J Trump says, " despite a military operation, i don't call it a war..., iran is dying to make a deal... their navy is gone, their air force is gone, and every ounce of any form of equipment practically is gone. their drone factories are about… pic.twitter.com/0spO9sgrjK— ANI (@ANI) April 30, 2026
اس کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ تہران بہت زیادہ معاہدہ چاہتا ہے اور زور دے کر کہا کہ امریکی دباؤ کے حربے ایران کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، ’’ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔
ناکہ بندی زبردست ہے۔ ناکہ بندی کی طاقت زبردست ہے۔" ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی حملے دوبارہ شروع کرنے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا، حالانکہ جنگ بندی ابھی تک نازک ہے۔ جب ان سے دوبارہ بمباری کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، "مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔"
سی این این کے مطابق، ٹرمپ کو توقع ہے کہ پینٹاگون کے حکام سے ایران کے لیے تازہ ترین فوجی اختیارات موصول ہوں گے کیونکہ انتظامیہ تہران پر اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہے۔ ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے اپنے اختیار کو محدود کرنے کی بار بار کوششوں پر بھی تنقید کی۔
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ’’وہ جنگی طاقتوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "میں ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر بات کر رہا ہوں، اور ہر ہفتے، ہر تین دن میں، وہ کچھ کہتے ہیں: جنگ بند ہونی چاہیے۔" یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی جنگی سیکرٹری پیٹ ہیگستھ نے سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے انتظامیہ کے قانونی موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ جنگ بندی 1973 کی جنگی طاقتوں کی قرارداد کے تحت ٹائم لائن کو روکتی ہے۔
قانون کے تحت صدر کے پاس فوجی کارروائی کے بارے میں کانگریس کو مطلع کرنے کے بعد آپریشن ختم کرنے یا کانگریس سے منظوری لینے کے لیے 60 دن ہوتے ہیں۔ ایران کے تنازع کے لیے یہ آخری تاریخ اس ہفتے کے آخر میں آنے کی توقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق، اپنی گواہی کے دوران ہیگستھ نے کہا، "آخر میں، میں اسے وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے وکیل پر چھوڑ دوں گا۔ تاہم، ہم فی الحال جنگ بندی میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی کے وقت 60 دن کی گھڑی رک جاتی ہے۔"
ورجینیا کے ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے اس کے معنی پر سوال اٹھاتے ہوئے جواب دیا، "مجھے نہیں لگتا کہ قانون اس کی حمایت کرتا ہے۔" کین نے مزید کہا کہ ڈیڈ لائن کے قریب آنا انتظامیہ کے لیے ایک بہت اہم قانونی سوال کھڑا کرتا ہے۔