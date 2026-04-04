امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات تعطل کا شکار ہیں؟ پاکستان نے قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دیا
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔
Published : April 4, 2026 at 8:03 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے ہفتے کے روز ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مغربی ایشیا میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کا اس کا اقدام ابتدائی امن تجاویز کے تبادلے کے بعد ناکام ہو گیا تھا۔
قیاس آرائیاں اس وقت شروع ہوئیں جب دفتر خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے منتخب صحافیوں کے ایک گروپ کو مغربی ایشیا کے تنازعے کا مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بتایا۔
دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے میڈیا میں (سوشل میڈیا سمیت) کئی رپورٹیں دیکھی ہیں جن میں خطے میں جاری تنازعہ اور امن اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے نام نہاد سرکاری حکومتی ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے۔
اندرابی نے کہا ہم واضح طور پر سرکاری ذرائع سے لگائے گئے ان جھوٹے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی سرکاری ذریعہ کا حوالہ دینا غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کو وزارت خارجہ میں ہونے والی پریس کانفرنس کی غلط بیانی تشویشناک ہے۔
ترجمان نے کہا اس لیے ہم تمام میڈیا پلیٹ فارمز سے احتیاط برتنے، قیاس آرائیوں سے گریز کرنے اور درست اور بروقت معلومات کے لیے صرف سرکاری طور پر جاری کردہ بیانات اور میڈیا ریلیز پر بھروسہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔
ڈان اخبار نے اطلاع دی ہے کہ نامعلوم اہلکار نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن ایران کی جانب سے واضح اشارے نہ ملنے کی وجہ سے اس اہم مرحلے پر پیش رفت سست پڑ گئی ہے۔
مذاکرات سے واقف اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا، "یہ حیرت کی بات ہے کہ ایران نے اپنی بحریہ، فضائیہ اور دیگر فوجی اور سویلین انفراسٹرکچر کی تباہی کے باوجود مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب نہیں دیا۔"
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین دونوں نے ایران پر زور دیا تھا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہو، لیکن تہران نے ابھی تک شرکت کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔
ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ تہران کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہ آنے کے باوجود پاکستانی رہنما ایرانی صدر مسعود پیزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں۔