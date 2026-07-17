امریکہ میں اسٹوڈنٹ ویزا میں سختی، قیام کو صرف چار سال تک محدود کرنے سے بھارتیوں پر پڑے گا اثر
ٹرمپ انتظامیہ نے پرانے قوانین کو تبدیل کردیا۔ پرانے قوانین میں طلباء غیر معینہ مدت تک امریکہ میں رہ سکتے تھے۔
Published : July 17, 2026 at 9:25 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے جمعرات کو غیر ملکی طلباء، ایکسچینج وزیٹرز اور صحافیوں کے لیے ویزا قوانین کو مزید سخت کردیا۔ اس سے وہ پرانا نظام ختم ہو گیا جس کے تحت وہ حکومت کی نگرانی کے بغیر غیر معینہ مدت تک ملک میں رہ سکتے تھے۔
محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی (ڈی ایچ ایس DHS) نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ نئے ضوابط نے F, J اور I کی درجہ بندی میں غیر تارکین وطن ویزا رکھنے والوں کے لیے داخلے کی ایک مقررہ مدت مقرر کی ہے۔ ایف کیٹیگری کے ویزے طلباء کے لیے ہیں، جے کیٹیگری کے ویزا ایکسچینج وزیٹرز کے لیے ہیں اور آئی کیٹیگری کے ویزا صحافیوں کے لیے ہیں۔
🔴RUBIO BANS NEW VISAS TO LEFTIST GROUPS: Secretary of State Marco Rubio just dropped a MAJOR VISA BAN targeting far left terrorist groups and their violent networks trying to bring chaos to America.🔥 pic.twitter.com/lTnpE02qgW— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2026
امیگریشن سسٹم کا غلط استعمال
ایک بیان میں، محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی (ڈی ایچ ایس DHS) نے کہا کہ غیر تارکین وطن طلباء (ایف ویزا) اور ایکسچینج وزیٹرز (جے ویزا) کو ان کے مخصوص پروگرام کی مدت کے لیے داخل کیا جائے گا، جو زیادہ سے زیادہ چار سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ڈی ایچ ایس کے سیکرٹری مارکوین مولن نے ایک بیان میں کہا، "کئی دہائیوں سے، غیر ملکی طلباء کو غیر معینہ مدت کے لیے امریکہ میں داخلہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ امریکہ چھوڑنے سے بچنے کے لیے کورسز میں مسلسل داخلہ لے کر ہمارے امیگریشن سسٹم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔"
غیر ملکی طلباء اپنے بنیادی مقصد پر عمل کریں
مولن نے کہا کہ ان ویزوں پر واضح، محدود حدود کو لاگو کرکے، ریاست ہائے متحدہ اپنی سرحدوں کے اندر لوگوں کی جانچ، تصدیق اور نگرانی کرنے کی اپنی صلاحیت دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ حتمی اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ غیر ملکی طلباء اپنے بنیادی مقصد "اپنی تعلیم مکمل کرنا اور وطن واپس جانا" پر توجہ مرکوز کریں۔
نان امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کے پاس داخلے کی مقررہ مدت
ڈی ایچ ایس نے کہا کہ یہ اہم تبدیلی ملک کے امیگریشن سسٹم کی سالمیت کو بحال کرتی ہے، ویزہ کے بے دریغ غلط استعمال کا مقابلہ کرتی ہے اور باقاعدہ معائنہ کے ذریعے قومی سلامتی کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سی دوسری قسم کے نان امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کے پاس داخلے کی ایک مقررہ مدت ہے۔
امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز کے لیے باضابطہ درخواست
1978 کے بعد سے، غیر ملکی طلباء کو ایک مقررہ مدت کے لیے ریاستہائے متحدہ میں داخلہ دیا جاتا رہا ہے، جس سے ہزاروں طلباء کو کورسز میں داخلہ لے کر مستقل طالب علم بننے سے بچنا پڑتا ہے۔ ویزا ہولڈرز جن کو تعلیمی پروگرام مکمل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہوتا ہے، انہیں براہ راست امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز کے ذریعے قیام کی توسیع کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دینی ہوگی۔
اسٹیٹس تبدیل کرنے کا وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا
محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی (ڈی ایچ ایس DHS) نے کہا کہ یہ نگرانی یونیورسٹی کے عملے سے وفاقی حکام کو منتقل کر دیتا ہے اور درخواست دہندگان بائیو میٹرک تصدیق، پس منظر کی جانچ اور فراڈ اسکریننگ کے تابع ہیں۔ گریجویشن کے بعد F-1 طلباء کو روانگی کی تیاری، اسکول تبدیل کرنے یا اسٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے دیا گیا وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا ہے۔
مجاز قیام زیادہ سے زیادہ چار سال تک محدود
یہ اصول تعلیمی تبدیلیوں پر سخت پابندیاں عائد کرتا ہے۔ موجودہ غیر تارکین وطن ویزا ہولڈرز جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سابقہ مدت کی حیثیت کے فریم ورک کے تحت مقیم ہیں خود بخود نئے نظام میں منتقل ہو جائیں گے اور ان کا مجاز قیام مؤثر تاریخ کی مدت سے زیادہ سے زیادہ چار سال تک محدود رہے گا۔