امریکی ناکہ بندی 'اعلانِ جنگ'، ایرانی نائب وزیر خارجہ کا معاشی محاصرہ توڑنے کا عزم
انہوں نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے واشنگٹن کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور اپنے سابقہ وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔
By ANI
Published : November 22, 2026 at 9:00 AM IST
تہران: ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) ایران پر امریکی ناکہ بندی کو ایک معاندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ تہران اس معاشی محاصرے کو توڑنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ الجزیرہ نے ایرانی خبر رساں ایجنسی 'تسنیم' کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے۔
غریب آبادی نے کہا کہ "ہم اس معاشی محاصرے کو ایک معاندانہ اقدام سمجھتے ہیں، اور ہم اس معاشی محاصرے کو توڑنے کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔"
تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، اور اس بات کا اضافہ کیا کہ کسی بھی صورت میں ایران کا جوہری مواد برآمد نہیں کیا جائے گا۔
الجزیرہ کی رپورٹ میں ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر امریکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق معقول شرائط تسلیم کر لے تو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا مشکل نہیں ہوگا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بحران کے حل کے لیے واشنگٹن کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور اپنے سابقہ وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، عراقچی نے غزہ کی صورت حال پر تبادلہ خیال کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا، جسے انہوں نے "خاموش نسل کشی" قرار دیا۔
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یہ تازہ بیانات واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آئے ہیں، جہاں ٹرمپ نے مذاکرات میں ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی شرائط پر بارہا عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
دریں اثنا، آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ "مستقل" ہوگا اور اس کا مقصد تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہوگا۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ ایک حقیقی اور دیرپا معاہدہ طے کرنے کی بات کہی۔
ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "میں ایک ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہوں جو مستقل ہوگا۔ میں کسی کو بھی انہیں جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔"
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فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں ایران میں حکومت کی تبدیلی میں کبھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، جب کہ انہوں نے ایران کی اعلیٰ قیادت پر اپنے حملوں کو ایرانی حکومت کے لیے ایک بڑی تبدیلی قرار دیا۔
انہوں نے ایران کی نئی قیادت کو "زیادہ معقول" قرار دیا، تاہم مذاکرات میں اس کے قابلِ اعتماد ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام عائد کیا کہ تہران کی تاریخ رہی ہے کہ وہ معاہدے کرتا ہے اور بعد میں انہیں توڑ دیتا ہے۔
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