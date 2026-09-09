امریکہ کے ایرانی ٹینکرز پر حملے، اردن میں امریکی فوج پر برسے ایرانی میزائل، سعودی پر حوثی حملوں میں 73 افراد زخمی
مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی انتہائی سنگین حد تک بڑھ گئی۔ امریکہ-ایران کے درمیان بڑھتے عسکری ٹکراؤ کے بیچ یمن کا محاذ بھی گرم ہوگیا ہے۔
Published : September 9, 2026 at 8:10 AM IST
تہران: امریکہ نے منگل کے روز اپنے بحری جنگی جہاز پر میزائل حملوں کی کوشش کے جواب میں ایران کے پانچ آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان جاری جوابی کارروائیوں کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ اس سے قبل، سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے حملوں کے نتیجے میں کئی تیل کی تنصیبات میں آگ لگ گئی اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے نے ایران کے حلیف حوثی اور امریکی اتحادی سعودی کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جنگ میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، جو کہ ایران، لبنان اور غزہ میں ہونے والی مہلک جھڑپوں کے محض چند دن بعد پیش آیا۔
دوسری جانب، برطانوی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں سے آنے والے سامان پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل نے اس کے جواب میں یروشلم میں برطانوی قونصل خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین صورت حال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امریکہ نے ایران کے پانچ آئل ٹینکرز تباہ کر دیے
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ تہران کی جانب سے دو دنوں میں دو بار امریکی جنگی جہاز پر میزائل فائر کیے جانے کے بعد، اس نے ایران کے پانچ خام تیل لے جانے والے ٹینکرز کو تباہ کر دیا ہے۔
یہ کارروائی دونوں ممالک کے درمیان جاری حملوں اور جوابی حملوں کا تازہ ترین واقعہ ہے، کیونکہ چھ ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے دوران واشنگٹن اور تہران ایک بار پھر لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
ایران کی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے کویت اور بحرین کی بندرگاہوں کے قریب موجود آئل ٹینکرز کے عملے کو فوری طور پر اپنے جہاز چھوڑنے کی وارننگ دی ہے، اور کہا کہ ایرانی ٹینکرز پر امریکی حملوں کے جواب میں ان جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی اس وارننگ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے کئی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں کویت اور بحرین پر امریکی افواج کو پناہ دینے اور ان حملوں میں مدد کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔
ایران کی پے در پے جوابی کارروائی، اردن میں امریکی اہداف پر حملے
ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق، امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد ایران نے اردن میں امریکی اہداف کی طرف میزائل داغے ہیں۔ وہیں امریکی سینٹرل کمانڈ نے، جب ان سے اردن کے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو کہا کہ ان کے پاس فراہم کرنے کے لیے کوئی جانکاری نہیں ہے۔
اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے اس کی سرزمین کی طرف داغے گئے 20 بیلسٹک میزائلوں میں سے 18 کو فضا ہی میں تباہ کر دیا، جب کہ دو دیگر میزائل ایسے مقامات پر گرے جہاں لوگ آباد نہیں ہیں۔ فوج کے مطابق کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اردن امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے جو امریکی افواج کی میزبانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس مملکت کے فوجی اڈے بار بار ایرانی حملوں کا نشانہ بنتے ہیں۔
ایران کا امریکی زیرِ آب ڈرون پکڑنے کا دعویٰ
ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی بحریہ نے منگل کے روز آبنائے ہرمز کے دہانے پر امریکی فوج کا ایک خودکار آبدوز پکڑا ہے، اور کہا ہے کہ اس بغیر پائلٹ والی آبدوز کو "بطورِ مالِ غنیمت" قبضے میں لیا گیا ہے۔
اس رپورٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر، امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے بتایا کہ ایک 'انڈورل ڈائیو-ایل ڈی' خودکار آبدوز "ایک دن سے زیادہ وقت پہلے" خطے کے پانیوں کا جائزہ لینے کے دوران خراب ہو گیا تھا اور فی الوقت وہ امریکی فوج کے کنٹرول میں نہیں تھا۔
ہاکنز نے کہا کہ یہ ڈرون ایک خراب اور پرانا ماڈل تھا جس نے "نہ تو کوئی حساس ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی خفیہ سونار یا رڈار آلات نصب تھے۔" ہاکنز نے کہا کہ "یہ تجارتی طور پر دستیاب چیز ہے، اس لیے ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے۔"
سعودی عرب پر حوثی حملوں میں کم از کم 73 افراد زخمی
سعودی حکام کا کہنا ہے کہ حوثی حملوں کی ایک لہر نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں تیل کی کئی تنصیبات اور مراکز میں آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 73 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
منگل کی صبح ہونے والے ان حملوں نے امریکہ کے ایک اہم اتحادی اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان نئے سرے سے شروع ہونے والے تنازع میں شدت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ حملے یمن میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ حکومتی افواج کے درمیان ہفتوں سے جاری شدید جھڑپوں کے بعد ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک کی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے چار سالہ جنگ بندی معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔
اس نئی کشیدگی نے اس خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کر دیا ہے جو پہلے ہی تقریباً تین سال کی جنگوں سے جوجھ رہا ہے، اور یہ آبنائے باب المندب کے ذریعے جہاز رانی کو متاثر کر سکتا ہے جو کہ ایک ایسا اہم تجارتی راستہ ہے جس نے آبنائے ہرمز پر ایران کے تسلط سے لگنے والے معاشی دھچکے کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔
یمن میں برسرِپیکار سعودی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کے ترجمان، میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ ان حملوں نے سعودی عرب کے شہروں ابہا، جازان، نجران اور خمیس مشیط میں "شہری اور اقتصادی تنصیبات" کو نشانہ بنایا ہے۔
برطانیہ کا اسرائیلی بستیوں پر پابندیوں کا اعلان
برطانیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے، اور کہا کہ وہاں بستیوں کی توسیع کا پروگرام فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
برطانوی وزیرِ خارجہ ایڈ ملی بینڈ کا کہنا ہے کہ "شدت پسند آباد کار" فلسطینیوں کی "نسلی تطہیر" کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ برطانیہ ان بستیوں سے تمام اشیاء کی درآمدات کے ساتھ ساتھ بعض خدمات پر بھی پابندی عائد کرے گا۔
اس کے جواب میں اسرائیلی وزیرِ خارجہ گیدون سار نے منگل کے روز کہا کہ اسرائیل یروشلم میں برطانوی قونصل خانہ بند کر دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے ایک مشترکہ فوجی مرکز سے برطانوی نمائندوں کو بھی نکال دے گا اور مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی امن و امان برقرار رکھنے والی فورسز کی برطانوی تربیت کا سلسلہ بھی ختم کر دے گا۔
اسرائیلی وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت نے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر میں تیزی لائی ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی مشرقِ وسطیٰ کی جنگ میں قبضہ کیا تھا اور جو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا بنیادی حصہ بنے گا۔
عالمی برادری ان بستیوں کو غیر قانونی یا ناجائز سمجھتی ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ مستقل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت مغربی کنارے کو یہودی عوام کا بائبلی اور تاریخی وطن مانتی ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتی ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک بچہ سمیت دو افراد ہلاک
غزہ کی محکمہ صحت کے مطابق، منگل کے روز غزہ میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کم از کم دو افراد میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ناصر ہسپتال کے مطابق، خان یونس کے مشرق میں بے گھر فلسطینیوں کو پناہ دینے والے خیموں کے قریب فورسز کی فائرنگ سے ایک 10 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ ہسپتال کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فائرنگ سے خان یونس کے جنوب میں ایک 69 سالہ بزرگ بھی جان بحق ہوئے۔
ہسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ دونوں متاثرین "یلو لائن" کی فلسطینی سمت میں جاں بحق ہوئے، جو غزہ کے ان علاقوں کو الگ کرتی ہے جن پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ اس تفرقی لکیر کے قریب موجود فلسطینیوں کو اسرائیلی فائرنگ سے شدید خطرات کا سامنا رہا ہے۔
العودہ ہسپتال کے مطابق، ایک الگ واقعے میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ کئی علاقوں کے رہائشیوں نے بتایا کہ انہیں پہلے انخلا کی وارننگز ملیں، جس کے بعد خان یونس، بریج پناہ گزین کیمپ اور غزہ شہر میں حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر ان حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
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