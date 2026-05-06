آبنائے ہرمز کو لے کرایران پر دباؤ بنانے کی تیاری، امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کریں گے
امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ہرمز نہیں کھولنے پر ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز ہے۔
Published : May 6, 2026 at 9:59 AM IST
اقوام متحدہ: امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد کی تجویز پیش کی ہے جس میں ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے نہیں روکتا، "غیر قانونی ٹول" لگانا بند نہیں کرتا اور جہاز رانی کی آزادی کے لیے تمام بارودی سرنگوں کی جگہ کا انکشاف نہیں کرتا تو اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
سلامتی کونسل کی قرارداد کا مسودہ، جسے ایسوسی ایٹڈ پریس نے منگل کو حاصل کیا، اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران ضروری امداد، کھاد اور دیگر سامان کی ترسیل کے لیے آبنائے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں میں "فوری طور پر حصہ لے اور اسے فعال بنائے"۔
یہ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں کی تازہ ترین سفارتی کوشش ہے جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے۔ اس سے قبل پیش کی گئی قرارداد کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا تھا۔ اس سے چند گھنٹے قبل واشنگٹن اور تہران نے اپریل کے اوائل میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کے روز ایک بیان میں ایران پر الزام لگایا کہ، وہ (ایران) آبنائے ہرمز کو بند کر کے، بحری جہازوں پر حملے کی دھمکیاں دے کر، سمندری بارودی سرنگیں بچھا کر اور ٹول وصول کرنے کی کوشش کر کے "دنیا کی معیشت کو یرغمال بنائے رکھا"۔
روبیو نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں اس قرارداد پر ووٹنگ کے منتظر ہیں، انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ غیر یقینی ہیں کہ آیا اس متن میں امریکہ کی جانب سے کی گئی "معمولی ایڈجسٹمنٹ" کونسل میں تہران کے اتحادیوں کے ویٹو سے بچنے کے لیے کافی ہوگی۔ ان ایڈجسٹمنٹ میں طاقت کے استعمال کی اجازت دینے والی زبان کو ہٹانا اور پابندیوں کے خطرے پر توجہ مرکوز کرنا شامل ہے۔
روبیو نے وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں مزید کہا کہ اس قرارداد کی کامیابی اقوام متحدہ کے لیے ایک حقیقی امتحان ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ عالمی مسائل کو حل کر سکتا ہے یا نہیں۔
امریکی سفیر مائیک والٹز نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ، نئی تجویز کو ایران کے اتحادیوں کی طرف سے مخالفت یا ویٹو کے بغیر 15 رکنی کونسل کو منظور کرنے کے لیے ضروری حمایت حاصل ہو جائے گی۔
امریکہ اور خلیجی ممالک نے نئے مسودے کی تجویز پیش کی ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ آبنائے میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
مجوزہ قرارداد، جس کا مسودہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 7 کے تحت تیار کیا گیا تھا اور اس طرح اسے فوجی طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ایران تعمیل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایران پر پابندیاں سمیت موثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ واضح رہے اس سے قبل پیش کی گئی قرارداد میں باب 7 کا حوالہ ہٹا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اسے ویٹو کر دیا گیا تھا۔
سلامتی کونسل کے ایک سفارت کار نے اے پی کو بتایا کہ ہرمز کی قراردادوں پر ہونے والے پچھلے مذاکرات کی طرح، امریکی اور اسرائیلی حملوں کی عکاسی کیے بغیر، ایران کی براہ راست مذمت کرنے والی مخصوص زبان بعض اراکین کے لیے ایک مسئلہ رہی ہے۔
نئی قرارداد کے مسودے میں تمام ممالک کے اپنے جہازوں کو حملوں اور اشتعال انگیزیوں سے بچانے کے حق کی توثیق کی گئی ہے اور دیگر تمام ممالک کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آبنائے کو بند کرنے یا ٹول لگانے میں ایران کی مدد نہ کریں۔
اس مسودے میں آبنائے ہرمز سے محفوظ ترسیل کے لیے جاری کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے، خطے میں پائیدار امن کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے، اور خطے میں رکن ممالک کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بات چیت اور مشاورت کو مضبوط کر رہے ہیں۔
سفارت کار نے یہ بھی کہا کہ امریکہ چین کو اس قرارداد کو ویٹو کرنے سے باز رکھنے کے لیے اعلیٰ ترین سفارتی سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ اگلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین دورہ ہے جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔
