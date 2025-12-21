امریکہ نے وینزویلا پر دباؤ بڑھایا، دوسرا آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا
امریکہ نے انسداد منشیات آپریشن کےنام پر وینزویلا پر فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ وینزویلا کی خام تیل کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے۔
Published : December 21, 2025 at 9:19 AM IST
واشنگٹن: امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب امریکی فوجیوں نے ایک اور آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ الجزیرہ کے حوالے سے امریکی حکام کے مطابق، امریکا نے وینزویلا کے ساحل سے ایک دوسرا آئل ٹینکر قبضے ،یں لے لیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
یہ اقدام صدر ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حکومت کے منشیات کی دہشت گردی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے وینزویلا سے آنے اور جانے والے تمام منظور شدہ آئل ٹینکرز کی "ناکہ بندی" کے اعلان کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔
امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوم نے ہفتے کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "امریکہ وینزویلا سے منظور شدہ تیل کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنا جاری رکھے گا۔ یہ تیل خطے میں منشیات کی دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔" یہ قبضہ امریکی کوسٹ گارڈ نے پینٹاگون کے تعاون سے کیا تھا اور یہ وینزویلا کی تیل کی برآمدات کو روکنے اور مادورو پر اقتدار چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر الجزیرہ کے ذرائع سے بات کرتے ہوئے تین اہلکاروں نے آپریشن کی جگہ نہیں بتائی لیکن کہا کہ کوسٹ گارڈ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ دو اہلکاروں نے بھی آپریشن کی تصدیق کی۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک ممنوعہ آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کے بعد سے ایک موثر پابندی عائد کی گئی ہے۔
لاکھوں بیرل تیل لے جانے والے بحری جہاز قبضے کے خطرے کی وجہ سے وینزویلا کے پانیوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وینزویلا کی خام تیل کی برآمدات میں پہلی ضبطی کے بعد تیزی سے کمی آئی ہے۔ اگرچہ وینزویلا سے تیل لے جانے والے بہت سے بحری جہازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جب کہ ملک کا تیل اور ایران اور روس سے خام تیل لے جانے والے دیگر جہازوں پر پابندی نہیں ہے۔
الجزیرہ کے مطابق، کچھ کمپنیاں، خاص طور پر امریکہ میں مقیم شیورون، اپنے مجاز جہازوں پر وینزویلا کا تیل لے جاتی ہیں۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ چین وینزویلا کے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہ وینزویلا کی درآمدات کا تقریباً 4 فیصد ہے، اور دسمبر میں ترسیل اوسطاً 600,000 بیرل یومیہ سے زیادہ متوقع ہے۔
الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ تیل کی مارکیٹ اس وقت اچھی طرح سے سپلائی کر رہی ہے، لاکھوں بیرل چین کے ساحل سے ٹینکروں میں خارج ہونے کے منتظر ہیں۔ مادورو کے خلاف ٹرمپ کی دباؤ کی مہم میں خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی اور وینزویلا کے قریب بحر الکاہل اور بحیرہ کیریبین میں بحری جہازوں پر دو درجن سے زیادہ فوجی حملے شامل ہیں، جن میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے۔
