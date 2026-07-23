ٹرمپ نے ایران کو کیا خبردار، پلوں اور پاور پلانٹس کو اڑا کر دیا جائے گا آبنائے ہرمز میں کسی بھی حملے کا جواب
ایران نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو تہران مغربی ایشیا سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا۔
Published : July 23, 2026 at 9:09 AM IST
واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایرانی فوجی اڈوں پر مزید حملے کیے ہیں۔ کمانڈ نے ایکس (X) پر اطلاع دی کہ نئے فضائی حملے بدھ کو مشرقی وسطیٰ کے وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوئے۔ کمانڈ نے کہا، "یہ مشن ایران کی شہری بحری جہازوں اور خطے کے سمندر میں جانے والے تجارتی جہازوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت کو کم کرتا رہے گا۔"
خبر رساں ایجنسی ژنہوا کے مطابق، اس سے قبل بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر فائرنگ کی تو وہ ایرانی پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کر دیں گے۔
From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or… pic.twitter.com/011kjiBiiX— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026
ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی دھمکی
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، "اب سے، جب بھی ایران آبنائے ہرمز میں کسی بھی بحری جہاز پر فائر کرے گا، چاہے وہ میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی دوسرے ڈیوائس یا ہتھیار سے ہوں، امریکہ کسی پل یا پاور پلانٹ بشمول دارالحکومت تہران کے قریب یا اس کے اندر واقع پر بمباری کر کے تباہ کر دے گا"۔
مغربی ایشیا سے تیل کی تمام برآمدات پر روک
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی مرکزی ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو ایران مغربی ایشیا سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا اور پورے خطے میں تیل، گیس، بجلی اور اقتصادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا۔
ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل نہیں
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی دھمکیاں خطے اور اس سے باہر جنگ کو بڑھا دے گی۔ واشنگٹن پوسٹ (Ipsos) کے پچھلے ہفتے کیے گئے ایک سروے کے مطابق، 68 فیصد امریکی بالغوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، جب کہ 28 فیصد نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے۔
اردن کے ایک شہر پر ایران کا نشانہ
امریکہ نے منگل کو دیر گئے ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور دور شروع کیا، جس کی وجہ سے فضائی دفاعی نظام تہران کے آسمانوں پر حملہ آور ہوا۔ ایران نے اسرائیل کی سرحد کے قریب اردن کے ایک شہر کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل حملہ کیا، جس سے بحرین اور سعودی عرب میں وارننگ جاری کی گئی۔