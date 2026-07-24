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امریکہ نے مسلسل 13ویں رات ایران پر فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا: سینٹکام

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ میں شدت آنے کے ساتھ ہی مغربی ایشیا کی صورت حال ایک بار پھر ابتر ہوتی جا رہی ہے۔

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CENTCOM کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کی یہ تصویر ایران کے بندر عباس نیول بیس پر ہونے والے دھماکے کا منظر دکھاتی ہے (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 24, 2026 at 10:04 AM IST

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فلوریڈا: امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام، CENTCOM) نے جمعرات کو (امریکی مقامی وقت کے مطابق) اعلان کیا کہ اس نے ایرانی فوجی اڈوں کے خلاف حملوں کا ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ یہ تہران کے خلاف واشنگٹن کے حملوں کی مسلسل 13ویں رات ہے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، سینٹکام (CENTCOM) نے کہا کہ یہ حملے اسلامی انقلابی گارڈ کور کی جانب سے تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ سینٹکام (CENTCOM) نے کہا، "امریکی فوج نے آج شام 6:45 بجے ایرانی فوجی اڈوں پر حملوں کی ایک اور رات شروع کی۔ یہ حملوں کی مسلسل 13ویں رات ہے جس کا مقصد ایران کو جوابدہ بنانا اور اسلامی انقلابی گارڈ کور سے تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔"

ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پوسٹ

قبل ازیں سینٹ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ نو روز قبل ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کے بعد سے، اس نے 12 آپریشنل جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے اور ایک کو بند کر دیا ہے، جس سے انہیں ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں میں داخل ہونے یا جانے سے روک دیا گیا ہے۔

تازہ ترین حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل (TruthSocial) پر ایک پوسٹ شیئر کرنے کے فوراً بعد سامنے آئے، جس میں کہا گیا تھا کہ بحری جہازوں اور کارگو کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی ادائیگی واشنگٹن کے قبضے اور کنٹرول میں ایرانی فنڈز سے کی جائے گی۔ انہوں نے اسے ایک "صحیح اور مساوی" اقدام قرار دیا۔

اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ!

یہ نقصانات اہم ہوسکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، یہ کرنا صحیح اور مساوی چیز ہے۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ!' دریں اثنا، اس سے قبل جمعرات کو، انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ کہ واشنگٹن بہت اچھا کام کر رہا ہے جب کہ دونوں بلاکوں کے درمیان تنازعہ جاری ہے۔

ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں

امریکی صدر نے کہا کہ "ہم ایران کے خلاف بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ابھی تیار نہیں ہیں۔ انہیں مزید ضرورت ہے۔" ان کے کچھ برے عزائم ہیں۔ ہم انہیں جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔' سنکیانگ نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

ہم یہ نہیں کرتے تو کوئی اور نہیں کرے گا

انہوں نے مزید کہا، 'ہم انہیں جوہری ہتھیار رکھنے کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ یہ کام دوسرے امریکی صدور یا دوسرے ممالک کو کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ نہیں کرنا تھا، لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کوئی اور نہیں کرے گا۔

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TAGGED:

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