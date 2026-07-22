امریکہ کے ایران کے خلاف گیارہویں رات بھی حملے جاری، فوجی اڈوں اور ڈرون اسٹوریج کی تنصیبات کو بنایا نشانہ
امریکی فوج نے کہا کہ ایرانی حملوں کے باوجود آبنائے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے کھلا ہے۔
Published : July 22, 2026 at 1:24 PM IST
واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام CENTCOM) نے (مقامی وقت کے مطابق) منگل کو کہا کہ اس نے ایران کے خلاف مسلسل حملوں کی 11ویں رات مکمل کر لی ہے۔ اس دوران فوجی آپریشن کے مراکز، سمندری صلاحیتوں، ہوائی جہاز کے ہینگرز، ڈرون اسٹوریج کی سہولیات اور ملٹری لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔
ایک بیان میں، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے کہا کہ آپریشن رات 8:15 پر ختم ہوا۔ 21 جولائی کو اور اس کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کو مزید کم کرنا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "21 جولائی کی رات 8:15 بجے، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ایران کے خلاف مسلسل 11ویں شام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔"
CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے اثاثوں نے ایرانی فوجی آپریشن کے مراکز، سمندری صلاحیتوں، ہوائی جہاز کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کو مزید کم کیا جا سکے۔
سویلین بحری جہازوں کو خطرہ لاحق
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے مطابق، ایران نے گزشتہ تین مہینوں میں اہم سمندری راستے سے گزرنے والے 30 سے زیادہ تجارتی جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ اس نے ان حملوں کو غیر ضروری قرار دیا اور کہا کہ ان سے سینکڑوں سویلین بحری جہازوں کو خطرہ لاحق ہوا اور جہاز رانی کی آزادی کو نقصان پہنچا۔
Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے کہا، "ایرانی حملوں کے باوجود، آبنائے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے کھلا ہے۔" اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مئی کے آغاز سے، امریکی فوج نے اس اہم سمندری راستے سے تقریباً 450 ملین بیرل خام تیل لے جانے والے تقریباً 900 تجارتی جہازوں کی مدد کی ہے۔
USS Mason (DDG 87) conducts a replenishment-at-sea while sailing in regional waters. pic.twitter.com/MNBgG5apNC— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
حملوں کے آغاز کے بعد کئی مقامات پر فضائی حملے
قبل ازیں، امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے X پر ایک پوسٹ میں حملوں کے ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان کیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) کے مطابق، امریکہ کی جانب سے حملوں کے آغاز کے اعلان کے بعد ایران میں کئی مقامات پر فضائی حملے کیے گئے۔
آئی آر آئی بی نے اطلاع دی ہے کہ صوبہ ایلام کے چاور اور عبدانان علاقوں میں فضائی حملے کیے گئے۔ عبدانان کے گورنر نے تصدیق کی کہ کاؤنٹی کے علاقے دینارکوہ کو نشانہ بنایا گیا۔ آئی آر آئی بی کے مطابق، ایران کے صوبہ کردستان میں بنیہ شہر کی حدود سے باہر ایک مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے اس نے دشمن کا حملہ قرار دیا۔
کئی مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں
حکام نے کہا کہ کبوڈر آہنگ کاؤنٹی کو نشانہ بنایا گیا، جسے انہوں نے امریکی جارحیت کے طور پر بیان کیا۔ آئی آر آئی بی نے مزید بتایا کہ صوبہ خوزستان کے شہر مہشہر اور مشرقی آذربائیجان صوبے کے تبریز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
ایران کے جنوب مشرقی علاقے چابہار میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جن میں متعدد دھماکے اور کچھ دیر کے لیے ہوائی جہازوں کے اوپر سے اڑان بھرنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ علیحدہ طور پر، آئی آر آئی بی نے خوزستان کے ڈپٹی گورنر کے حوالے سے کہا کہ میزائل حملے بہبہان اور عمیدیہ کے شہروں کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ حکام ہدف بنائے گئے مقامات کی فیلڈ اسیسمنٹ اور سکیورٹی کے جائزے کر رہے ہیں۔
ایران نے جوابی حملوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا
آئی آر آئی بی کے مطابق سیستان اور بلوچستان کے ڈپٹی گورنر نے بھی چابہار اور کونارک کے علاقوں میں حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حالات قابو میں ہیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ماہ طے پانے والے 14 نکاتی معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی جس کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان تنازعہ کو ختم کرنا اور خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز پر مزید بات چیت کی راہ ہموار کرنا تھا۔
اس ٹوٹ پھوٹ نے مغربی ایشیا میں تنازعہ کو پھر سے جنم دیا، امریکہ نے ایرانی فوجی اور سویلین اثاثوں پر حملہ کیا اور اسلامی جمہوریہ نے بھی جوابی حملوں میں خلیج میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔