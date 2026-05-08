امریکی وفاقی عدالت نے ٹرمپ کے دس فیصد عالمی ٹیرف کو 'غیر قانونی' قرار دے دیا
ٹیرف کے معاملے پر ٹرمپ کو سپریم کورٹ سے بار بار دھچکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں رہتے۔
Published : May 8, 2026 at 2:09 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر وائٹ ہاؤس کو ایک اور دھچکا لگا ہے، ایک امریکی وفاقی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ 10 فیصد عالمی ٹیرف کو ختم کرتے ہوئے انہیں "غیر قانونی" اور "قانون کی طرف سے غیر مجاز" قرار دیا ہے۔
سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جس نے پہلے ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے وسیع تر محصولات کو مسترد کر دیا تھا، امریکی انتظامیہ نے 24 فروری سے 150 دنوں کی مدت کے لیے یہ نئے محصولات — ہندوستان سمیت تمام ممالک پر لاگو کیے گئے تھے۔
سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ (آئی ای ای پی اے) ٹیرف کے نفاذ کی اجازت نہیں دیتا۔
جمعرات کو سنائے گئے ایک فیصلے میں، امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت نے کہا کہ 1974 کے تجارتی ایکٹ کی دفعات — جسے ٹرمپ نے 10 فیصد محصولات عائد کرنے کے لیے استعمال کیا — صرف ادائیگیوں کے توازن کے بحران میں شامل حالات میں لاگو ہوتے ہیں۔
2 سے 1 کی اکثریت سے، عدالت نے قرار دیا کہ ٹرمپ نے قانون کے تحت کانگریس کی طرف سے صدر کو دیے گئے ٹیرف اتھارٹی سے تجاوز کیا ہے۔ اپنے فیصلے میں، اکثریت نے ان نرخوں کو "غلط" اور "قانون کی طرف سے غیر مجاز" قرار دیا۔
ان کی رائے میں، ججز مارک اے بارنیٹ اور کلیئر آر کیلی نے مشاہدہ کیا کہ اگر صدر کو ادائیگیوں کے توازن کے خسارے کی نشاندہی کرنے کے لیے مخصوص ذیلی کھاتوں کو چیری چننے کا اختیار دیا گیا ہے، تو وہ نظریاتی طور پر ایسے خسارے کو غیر معینہ مدت کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں۔
دونوں ججوں نے مزید استدلال کیا کہ قانون کی "اس طرح کی وسیع تشریح" صدر کو مؤثر طریقے سے لامحدود ٹیرف لگانے کا اختیار دے گی جو بجا طور پر کانگریس کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون کی اس تشریح کو، جیسا کہ حکومت نے پیش کیا ہے، قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔
جج Timothy C. Stanceu نے اپنے دو ساتھیوں سے اختلاف کیا۔ امکان ہے کہ امریکی انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔
عدالت کے فیصلے کا اطلاق براہ راست صرف تین درخواست گزاروں پر ہوتا ہے— ریاست واشنگٹن اور دو کمپنیوں: مسالا کمپنی برلاپ اینڈ بیرل اور کھلونا کمپنی بیسک فن۔
ہندوستان اور امریکہ نے فروری میں ایک عبوری دو طرفہ تجارتی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا تھا، جس پر اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد دوبارہ بات چیت کی جا رہی ہے۔