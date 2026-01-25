امریکہ میں امیگریشن حکام نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، بڑے پیمانے پر احتجاج
مینیسوٹا کے گورنر نے کہاکہ "یہ ہماری ریاست کے لوگوں کے خلاف بربریت کی منظم مہم ہے جس میں ایک اور جان لے لی گئی۔"
Published : January 25, 2026 at 7:59 AM IST
منیاپولس: سنیچر کے روز مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں مرکزی امیگریشن حکام نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکہ میں امیگریشن مخالف آپریشن کے دوران فائرنگ سے ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ مینیسوٹا میں اس واقعے کے بعد سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ مینیسوٹا کے گورنر نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاست کے لوگوں کے خلاف بربریت کی ایک منظم مہم قرار دیا۔
الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی وفاقی ایجنٹوں نے منیاپولس میں جاری امیگریشن انفورسمنٹ آپریشن کے دوران ایک اور شخص کو گولی مار دی، جس سے بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھاری ہتھیاروں سے لیس وفاقی اہلکاروں کو شہر سے واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔
منیاپولس پولیس چیف برائن اوہارا نے سنیچر کے روز تصدیق کی کہ ایک 37 سالہ شخص گولی لگنے کے متعدد زخم آئے جس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس نے دم توڑ گیا۔ اوہارا کے مطابق مقتول شخص منیاپولس کا رہائشی اور امریکہ کا شہری تھا۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ "آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کام کرنے والے وفاقی ادارے نظم و ضبط، انسانیت اور دیانت کے ساتھ کام کریں جس کی اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرورت ہوتی ہے۔"
فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب یو ایس امیگریشن انفورسمنٹ اور دیگر فیڈرل ایجنٹ منیاپولس میں مسلسل تعینات تھے، جہاں وہ ٹرمپ کی امیگریشن مخالف مہم کے ایک حصے کے طور پر چھاپے مار رہے تھے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے وفاقی آپریشن پر سخت تنقید کی اور اسے امیگریشن قوانین کے نفاذ سے بہت مختلف قرار دیا۔ سینٹ پال میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مینیسوٹا کے گورنر نے کہا کہ "طویل عرصے سے امیگریشن کے نفاذ کا مسئلہ بن چکا ہے۔" والز نے کہا کہ "یہ ہماری ریاست کے لوگوں کے خلاف منظم بربریت کی مہم ہے، اور آج، اس مہم نے ایک اور جان لی ہے۔"
🇺🇸 Minnesota Governor Tim Walz said Saturday that federal agents deployed in Minneapolis as part of a sweeping immigration crackdown had carried out " another horrific shooting," less than three weeks after the fatal shooting of renee good.— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
➡️ https://t.co/RbJgfBPYtm pic.twitter.com/wu88bJnbNm
آن لائن گردش کرنے والی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ کئی وفاقی افسران ایک شخص کو زمین پر پکڑے ہوئے ہیں، جس کے بعد گولی باری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہوم لینڈ سکیورٹی کے محکمے نے اس معاملے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایک امریکی سرحدی گشتی ایجنٹ نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو ہینڈگن سے لیس تھا اور ہتھیار پھینکنے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔
ایک اور ویڈیو جو ایک مختلف زاویے سے لی گئی ہے، ایک شخص کو موبائل فون پکڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ افسران نے اس پر کالی مرچ کا اسپرے کرنے اور حراست میں لینے سے پہلے کئی گولیاں چلائیں۔ الجزیرہ کے مطابق، اوہارا نے بعد میں کہا کہ ابتدائی جانکاری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پرمٹ کے ساتھ قانونی بندوق کا مالک تھا۔
Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. https://t.co/3b0QabjLgw pic.twitter.com/LRe0B3Aboh— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
یہ اس ماہ کے اوائل میں منیاپولس کی رہائشی رینی نکول گڈ کی فائرنگ سے موت کے بعد دوسرا واقعہ ہے، جسے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کے ایک افسر نے اپنی گاڑی میں ہلاک کر دیا تھا۔ ان ہلاکت خیز کارروائیوں کے خلاف امریکہ میں عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔
جمعہ کے روز، ہزاروں مظاہرین آئی سی ای آپریشنز اور ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کی مذمت کے لیے منیاپولس کی سڑکوں پر نکل آئے۔ عام ہڑتال کے تحت شہر بھر میں سینکڑوں کاروبار احتجاجاً بند رہے۔
