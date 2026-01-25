ETV Bharat / international

امریکہ میں امیگریشن حکام نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، بڑے پیمانے پر احتجاج

مینیسوٹا کے گورنر نے کہاکہ "یہ ہماری ریاست کے لوگوں کے خلاف بربریت کی منظم مہم ہے جس میں ایک اور جان لے لی گئی۔"

This undated photo provided by Michael Pretti shows Alex J. Pretti, the man who was shot by a federal officer in Minneapolis on Saturday, Jan. 24, 2026.
شخص جسے 24 جنوری، 2026 کو منیاپولس میں ایک وفاقی افسر کی جانب سے گولی مار ی گئی (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 25, 2026 at 7:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

منیاپولس: سنیچر کے روز مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں مرکزی امیگریشن حکام نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکہ میں امیگریشن مخالف آپریشن کے دوران فائرنگ سے ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ مینیسوٹا میں اس واقعے کے بعد سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ مینیسوٹا کے گورنر نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاست کے لوگوں کے خلاف بربریت کی ایک منظم مہم قرار دیا۔

الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی وفاقی ایجنٹوں نے منیاپولس میں جاری امیگریشن انفورسمنٹ آپریشن کے دوران ایک اور شخص کو گولی مار دی، جس سے بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھاری ہتھیاروں سے لیس وفاقی اہلکاروں کو شہر سے واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔

امریکی ریاست مینیسوٹا میں فائرنگ واقعے کے خلاف احتجاج کے دوران وفاقی امیگریشن حکام مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغتے ہوئے
امریکی ریاست مینیسوٹا میں فائرنگ واقعے کے خلاف احتجاج کے دوران وفاقی امیگریشن حکام مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغتے ہوئے (AP)

منیاپولس پولیس چیف برائن اوہارا نے سنیچر کے روز تصدیق کی کہ ایک 37 سالہ شخص گولی لگنے کے متعدد زخم آئے جس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس نے دم توڑ گیا۔ اوہارا کے مطابق مقتول شخص منیاپولس کا رہائشی اور امریکہ کا شہری تھا۔ الجزیرہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ "آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کام کرنے والے وفاقی ادارے نظم و ضبط، انسانیت اور دیانت کے ساتھ کام کریں جس کی اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرورت ہوتی ہے۔"

فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب یو ایس امیگریشن انفورسمنٹ اور دیگر فیڈرل ایجنٹ منیاپولس میں مسلسل تعینات تھے، جہاں وہ ٹرمپ کی امیگریشن مخالف مہم کے ایک حصے کے طور پر چھاپے مار رہے تھے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے وفاقی آپریشن پر سخت تنقید کی اور اسے امیگریشن قوانین کے نفاذ سے بہت مختلف قرار دیا۔ سینٹ پال میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مینیسوٹا کے گورنر نے کہا کہ "طویل عرصے سے امیگریشن کے نفاذ کا مسئلہ بن چکا ہے۔" والز نے کہا کہ "یہ ہماری ریاست کے لوگوں کے خلاف منظم بربریت کی مہم ہے، اور آج، اس مہم نے ایک اور جان لی ہے۔"

آن لائن گردش کرنے والی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ کئی وفاقی افسران ایک شخص کو زمین پر پکڑے ہوئے ہیں، جس کے بعد گولی باری کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہوم لینڈ سکیورٹی کے محکمے نے اس معاملے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایک امریکی سرحدی گشتی ایجنٹ نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو ہینڈگن سے لیس تھا اور ہتھیار پھینکنے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کر رہا تھا۔

ایک اور ویڈیو جو ایک مختلف زاویے سے لی گئی ہے، ایک شخص کو موبائل فون پکڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ افسران نے اس پر کالی مرچ کا اسپرے کرنے اور حراست میں لینے سے پہلے کئی گولیاں چلائیں۔ الجزیرہ کے مطابق، اوہارا نے بعد میں کہا کہ ابتدائی جانکاری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پرمٹ کے ساتھ قانونی بندوق کا مالک تھا۔

یہ اس ماہ کے اوائل میں منیاپولس کی رہائشی رینی نکول گڈ کی فائرنگ سے موت کے بعد دوسرا واقعہ ہے، جسے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کے ایک افسر نے اپنی گاڑی میں ہلاک کر دیا تھا۔ ان ہلاکت خیز کارروائیوں کے خلاف امریکہ میں عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔

جمعہ کے روز، ہزاروں مظاہرین آئی سی ای آپریشنز اور ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کی مذمت کے لیے منیاپولس کی سڑکوں پر نکل آئے۔ عام ہڑتال کے تحت شہر بھر میں سینکڑوں کاروبار احتجاجاً بند رہے۔

مزید پڑھیں:

TAGGED:

US FEDERAL AGENTS KILL PERSON
IMMIGRATION CRACKDOWN
US IMMIGRATION CRACKDOWN
IMMIGRATION ENFORCEMENT MINNESOTA
MINNEAPOLIS IMMIGRATION CRACKDOWN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.