امریکہ کی نظریں 'ہرمز معاہدے' پر مرکوز، بحیرہ احمر میں بھارتی بحری جہاز حملے کے بعد غرقاب
بحیرہ احمر میں ایک بھارتی بحری جہاز نامعلوم حملے کے بعد ڈوب گیا، تاہم اس پر سوار بھارتی عملے کو بچا لیا گیا ہے۔
Published : August 5, 2026 at 7:51 AM IST
دبئی: امریکہ اور ایران کے کشیدگی کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے منگل کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کے ساتھ "آج یا کل" ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے، جس سے اس اہم آبی گزرگاہ سے جہاز رانی میں اضافے کی امیدوں پر تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ گئیں۔ امریکی وزیرِ خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے سی این بی سی کو بتایا کہ آنے والے گھنٹوں میں "معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔" انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی بھی توثیق کی۔
پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے سفارت کاری کے لیے اپنی روایتی پرامیدی اور دھمکیوں کا امتزاج برقرار رکھا، اور خبردار کیا کہ ایران کے لیے "سر قلم ہونے (مکمل تباہی) سے پہلے یہ آخری موقع" ہے۔
تہران اور واشنگٹن 28 فروری سے حالتِ جنگ میں ہیں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملے کر دیے تھے۔ اس کے بعد کے مہینوں میں جنگ بندی اور ابتدائی معاہدے کے باوجود، سفارت کاری تنازع کو ختم کرنے میں ناکام رہی۔
بھارتی بحری جہاز حملے کے بعد ڈوب گیا
وہیں اس نازک صورت حال کے دوران، منگل کو آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر میزائل یا گولہ لگنے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہو گیا، جب کہ بحیرہ احمر میں ایک بھارتی بحری جہاز نامعلوم حملے کے بعد ڈوب گیا۔
عالمی سطح پر تیل اور گیس کی فراہمی کے لیے اہم ترین راستہ، آبنائے ہرمز، اس تازہ ترین جنگ کی بنیادی وجہ بنا ہوا ہے۔ ایران اس آبنائے پر کنٹرول حاصل کر کے وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس (ٹول چارجز) نافذ کرنا چاہتا ہے، یہ وہ اختیارات ہیں جو اسے جنگ سے پہلے حاصل نہیں تھے، اور امریکہ ان اقدامات کی سخت مخالفت کر رہا ہے۔
ایک طے شدہ معمول کے مطابق، پچھلے ہفتے ٹرمپ نے ایران پر "شدید ترین" حملے کرنے کی دھمکی دی تھی، جس میں ممکنہ طور پر عوامی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل تھا، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اشارہ دیا کہ ایک معاہدہ قریب ہے۔ تاہم، ایران کی وزارتِ خارجہ نے واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی قسم کے راست مذاکرات کی تردید کی ہے، جب کہ ٹرمپ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ یہ بات چیت جاری ہے۔
امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو کہا کہ امریکہ، آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری آمد و رفت بڑھانے کے لیے عمان اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں شامل ہے۔ وہیں آبنائے کے دوبارہ کھلنے کی امید جاگنے پر تیل کی قیمتیں تیزی سے گر گئیں، اور برینٹ کروڈ (خام تیل) کی عالمی قیمت چھ فیصد سے زیادہ کی کمی کے ساتھ 79.00 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گئی۔
معاہدہ یا مکمل خود سپردگی: ٹرمپ
قطر، جو اس سے قبل مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، کا کہنا ہے کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان براہِ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ قطر کے امیر، شیخ تمیم بن حمد الثانی نے منگل کے روز صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی، جس کے بارے میں دوحہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے "کشیدگی کم کرنے کی کوششوں" پر تبادلہ خیال کیا۔
ٹرمپ نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ منگل تک یہ جاننے کی توقع رکھتے ہیں کہ بات چیت کس سمت جا رہی ہے۔ "خواہ اس طرف یا اس طرف"، لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ "یہ معاملہ بہت پیچیدہ نہیں ہے۔" واشنگٹن کے سفارتی اہداف میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا شامل ہے، جس کے بارے میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ اس میں "تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔"
امریکی صدر نے اس سے قبل تہران کو یہ کہنے پر "دھوکے باز" قرار دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا، اور مزید کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کا امریکی جوابی محاصرہ اس وقت تک برقرار رہے گا "جب تک کہ کوئی معاہدہ طے نہ پا جائے، یا وہ مکمل طور پر ہتھیار نہ ڈال دیں"۔
پانچ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس جنگ میں، جس پر واشنگٹن کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، ایران اب بھی اس قابل ہے کہ وہ خطے میں امریکی اور اتحادی اہداف کے ساتھ ساتھ تجارتی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کر سکے۔
منگل کے روز صبح سویرے، برطانیہ کی بحری سکیورٹی کی ایجنسی یو کے ایم ٹی او نے بتایا کہ عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار جہاز کو "نامعلوم گولے یا میزائل" سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اب بھی آبنائے ہرمز کی سخت ناکہ بندی کر رکھا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ تمام بحری جہاز وہاں سے گزرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم آہنگی اور رابطہ کریں۔
بحیرہ احمر میں حملہ
آبنائے ہرمز میں اس خلل کی وجہ سے بحیرہ احمر سے گزرنے والی بحری گزرگاہوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، جہاں یمن میں ایران کے زیرِ اثر حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے لیے بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں واقع اپنی ینبع بندرگاہ کے ذریعے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے عالمی منڈیوں کو اپنی سپلائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب سے حوثیوں نے ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے متعدد ایسے جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کیا جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔
منگل کے روز، بھارتی بحری جہاز 'ایم ایس وی فیضِ نورِ اولیاء' یمن کے قریب بحیرہ احمر میں ایک نامعلوم حملے کے بعد ڈوب گیا، تاہم اس کے عملے کے تمام ارکان کو بچا لیا گیا۔ بحیرہ احمر دراصل نہرِ سویز کا داخلی راستہ ہے، اور اس سے قبل غزہ کی جنگ کے دوران تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کے سلسلے نے جہاز رانی کی کمپنیوں کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے بجائے افریقہ کے جنوبی سرے کا طویل چکر کاٹ کر سفر کریں۔
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