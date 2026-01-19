پی ایم مودی کو غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے ٹرمپ کا دعوت نامہ
ٹرمپ نے غزہ سے متعلق 20 نکاتی امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی نگرانی کیلئے بورڈ آف پیس میں شامل لوگوں کی فہرست جاری کی۔
Published : January 19, 2026 at 8:06 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم نریندر مودی کو غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا دعوت نامہ شیئر کیا۔ ٹرمپ نے مودی کو ایک خط بھیجا ہے، جسے بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔
خط میں لکھا ہے کہ "مجھے پی ایم مودی کو بورڈ آف پیس میں شرکت کے لیے مدعو کرنے پر فخر ہو رہا ہے، جس سے غزہ میں دیرپا امن آئے گا۔ یہ بورڈ استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے موثر حکمرانی کی حمایت کرے گا!"
خط میں ٹرمپ نے کہا کہ "بطور بھارت کے وزیر اعظم، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو مشرق وسطیٰ میں امن کو یقینی بنانے اور ساتھ ہی اس عالمی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک نیا اور دلیرانہ انداز اپنانے کی اس تاریخی اور انتہائی شاندار کوشش میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے مدعو کر رہا ہوں!"
Honored to convey @POTUS invitation to Prime Minister @narendramodi to participate in the Board of Peace which will bring lasting peace to Gaza. The Board will support effective governance to achieve stability and prosperity! pic.twitter.com/HikLnXFFMp— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 18, 2026
اپنے خط میں، ٹرمپ نے غزہ کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبے کے اپنے 29 ستمبر کے اعلان کا حوالہ دیا۔ ٹرمپ نے لکھا، "اب ان تمام خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت ہے۔ منصوبے کے مرکز میں بورڈ آف پیس ہے، جو اب تک بنایا گیا سب سے موثر اور اہم بورڈ ہے، جسے ایک نئی بین الاقوامی تنظیم اور عبوری حکومتی انتظامیہ کے طور پر بنایا جائے گا۔"
انہوں نے مزید لکھا کہ "ہماری کوشش ایسے قابل ذکر ممالک کے ایک گروپ کو اکٹھا کرے گی جو دیرپا امن کی تعمیر کی بہت بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعزاز ان لوگوں کے لیے ہے جو مثال کے طور پر رہنمائی کرنے اور آنے والی نسلوں کے محفوظ اور خوشحال مستقبل میں نمایاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جلد ہی اپنے شاندار اور پرعزم شراکت داروں کو اکٹھا کریں گے، جن میں سے بہت سے معروف عالمی رہنما ہیں۔"
متعلقہ خبر: غزہ کے 'بورڈ آف پیس' کے لیے ناموں کا اعلان، ٹونی بلیئر اور جیرڈ کشنر شامل
یہ دعوت اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی انتظامیہ ٹرمپ کے وسیع تر غزہ روڈ میپ سے منسلک بورڈ آف پیس کے ڈھانچے کو فارمل بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جمعہ کے روز وائٹ ہاؤس نے غزہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اپنے 20 نکاتی امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی نگرانی کرتے ہوئے بورڈ آف پیس میں شامل کیے گئے افراد کی فہرست جاری کی۔
وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ ان ناموں میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف، ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے نام شامل ہیں۔ اس اعلان میں غزہ کے ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان بھی شامل ہیں جن میں بلیئر، کشنر اور وٹ کوف کے علاوہ ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان، قطری سفارت کار علی التھوادی سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
مودی اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، غزہ امن منصوبے اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم کا اعادہ
اسرائیلی بمباری میں پھنسے غزہ کے باشندوں کو 'نئی سرحد' کا خدشہ
جنگ کے بعد غزہ میں طوفان نے تباہی مچا دی، بچے سردی سے تڑپ رہے ہیں، گھروں کو بہا لے گیا سیلاب
غزہ جنگ بندی نازک لمحے میں، اسرائیلی افواج کے غزہ سے مکمل انخلاء تک جنگ بندی نامکمل: قطری وزیراعظم