امریکی توانائی آفیشل نے نیوکلیئر انڈسٹری کے وفد کو ہندوستان کے دورے سے قبل باخبر کیا
امریکی نیوکلیئر انڈسٹری کا وفد US انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم اور نیوکلیئر انرجی انسٹیٹیوٹ کی پہل کے حصے کے طور پر ہندوستان کا سفر کررہا۔
Published : May 15, 2026 at 9:31 AM IST
واشنگٹن: امریکی توانائی کے سکریٹری کرس رائٹ نے امریکی جوہری صنعت کے سینئر ایگزیکٹیوز کے ایک وفد کو بریفنگ دی جو نئی دہلی کی جانب سے نجی طور پر سخت کنٹرول والے شعبے کو کھولنے کے بعد تعاون کے شعبوں کی تلاش کے لیے اگلے ہفتے ہندوستان کا دورہ کرنے والا ہے۔
یو ایس ایگزیکٹیو نیوکلیئر انڈسٹری کا 20 رکنی وفد سرکاری حکام اور نجی شعبے کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرے گا جو گزشتہ سال دسمبر میں سسٹین ایبل ہارنسنگ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف نیوکلیئر انرجی فار ٹرانسفارمنگ انڈیا (شانٹی) قانون کے نفاذ کے بعد سے سول نیوکلیئر سیکٹر میں مواقع تلاش کرنے کے خواہشمند ہیں۔
شانتی ایکٹ اور 1964 کا جوہری توانائی ایکٹ
شانتی ایکٹ نے 1964 کے جوہری توانائی ایکٹ اور سول لائبلٹی فار نیوکلیئر ڈیمیج (CNLD) ایکٹ 2010 کی جگہ لے لی۔ سول لائبلٹی فار نیوکلیئر ڈیمیج (CNLD) ایکٹ میں نیوکلیئر سپلائرز پر ذمہ داری کی سخت شرائط تھیں، جنہیں عالمی کمپنیوں نے ہندوستانی مارکیٹ کی تلاش میں رکاوٹ قرار دیا۔ امریکی نیوکلیئر انڈسٹری کا وفد یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم اور نیوکلیئر انرجی انسٹی ٹیوٹ کی پہل کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان کا سفر کر رہا ہے۔
ہندوستانی نجی شعبے کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ
یو ایس آئی ایس پی ایف اور نیوکلیئر انرجی انسٹی ٹیوٹ (@NEI) کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ امریکی وزیر برائے توانائی @SecretaryWright کو ہندوستان کے دورے سے قبل امریکی ایگزیکٹیو نیوکلیئر انڈسٹری وفد کے اراکین کے ساتھ بریفنگ کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ توقع ہے کہ امریکی صنعتی وفد سول نیوکلیئر توانائی میں ہندوستانی نجی شعبے کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ کے مواقع تلاش کرے گا۔
2008 میں ہندوستان-امریکہ سول نیوکلیئر معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد، دو سائٹس - گجرات میں چھایامیتھی وردی اور آندھرا پردیش میں کوواڈا امریکی کمپنیوں کو 1000 میگاواٹ کے جوہری پاور پلانٹس کے قیام کے لیے الاٹ کیے گئے تھے۔
ہندوستان اور امریکہ جوہری توانائی پر بات چیت کا احیاء
ہندوستان اور امریکہ چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز (SMRs) میں بھی تعاون کی تلاش کر رہے ہیں، جنہیں تعیناتی میں خاص طور پر کوئلے پر مبنی پاور پلانٹس کی جگہوں کو دوبارہ تیار کرنے سے آسانی کی وجہ سے جوہری توانائی کے مستقبل کے طور پر بل دیا جاتا ہے۔
ابھیک سین گپتا، واشنگٹن میں قائم ایک صنعتی ادارے کے پروگرام افسر نے کہا کہ "شانتی ایکٹ اور EO14299 جیسی قانون سازی نے ہندوستان اور امریکہ دونوں میں جوہری توانائی پر بات چیت کا احیاء کیا ہے۔ ہم دونوں ممالک کی نجی کمپنیوں کے لیے اس شعبے میں تعاون کرنے کے لیے مزید مواقع کی توقع کر سکتے ہیں"۔
ایندھن کی ری سائیکلنگ اور ری پروسیسنگ
امریکہ ایس ایم آر کی تعیناتی کو تیز کرنے اور خرچ شدہ ایندھن کی ری سائیکلنگ اور ری پروسیسنگ کی تلاش کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ نے 1970 کے بعد سے جوہری ایندھن کو دوبارہ پروسیس یا ری سائیکل نہیں کیا ہے۔ ہندوستان میں نجی شعبے کے کھلاڑیوں جیسے ٹاٹا کنسلٹنگ انجینئرز، اڈانی گروپ، لارسن اور ٹوبرو اور دیگر نے سول نیوکلیئر سیکٹر میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی پیدا کرنے کا ہدف
بھارت کے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ، نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن (NTPC) نے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ (NPCIL) کے ساتھ کم از کم چھ پاور پلانٹس راجستھان میں ماہی بانسواڑہ اور مدھیہ پردیش کے چٹکا میں تعمیر کرنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ قائم کیا ہے۔ بھارت نے 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جو کہ تقریباً 9 گیگا واٹ کی موجودہ نصب صلاحیت سے نمایاں اضافہ ہے۔