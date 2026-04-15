ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ کے پاس یوکرین کے لیے وقت نہیں: زیلنسکی
زیلنسکی نے کہا کہ "ماسکو کے ساتھ بات چیت میں مدد کرنے والے وٹکوف اور کشنر اس وقت ایران کے ساتھ مذکرات میں مصروف ہیں۔''
Published : April 15, 2026 at 8:41 AM IST
برلن: یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز ایک جرمن نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی امن مذاکرات کاروں کے پاس ایران جنگ کی وجہ سے "یوکرین کے لیے وقت نہیں ہے۔" انہوں نے امریکی ہتھیاروں کی فراہمی میں رکاوٹ پر افسوس کا اظہار کیا۔
زیلنسکی نے پبلک براڈکاسٹر زیڈ ڈی ایف کو بتایا کہ ''سٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر، جنہوں نے یوکرین پر روس کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ماسکو کے ساتھ بات چیت میں مدد کی، اس وقت "ایران کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں"۔
اس جوڑے کو "عملی" قرار دیتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے "جنگ کو ختم کرنے کے لیے پوتن کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنے" کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تاہم "اگر امریکہ پوتن پر دباؤ نہیں ڈالتا اور ان سے صرف نرمی سے بات چیت کرتا ہے، تو وہ مزید نہیں ڈریں گے"۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے مہلک ترین تنازع 28 فروری کو ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے تعطل کا شکار ہے اور جنیوا میں فروری کے بعد سے روسی اور یوکرائنی مذاکرات کاروں کے بیچ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر جنگ جاری رہی تو یوکرین کے پاس ہتھیار کم ہوں گے۔ زیلنسکی نے بعد میں ناروے کے دورے کے دوران ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ خاص طور پر پی اے سی-3 انٹرسیپٹر میزائلوں کے ساتھ پی اے سی-2 میزائل کی قلت کا مسئلہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر پی یو آر ایل (PURL) پروگرام کے تحت خریدے گئے۔ یہ پروگرام گزشتہ سال شروع ہوا تھا جو یوکرین کو یورپی ممالک کی مالی اعانت سے امریکی آلات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز میں ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
زیلنسکی نے کہا کہ یہ "ہمارے لیے بہت مشکل صورت حال" ہے کیوں کہ ہتھیاروں کی سپلائی بہت دھیرے دھیرے ہوئی۔ زیلنسکی نے یہ تبصرہ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے اعلان کیا کہ انہوں نے "دفاعی اور سکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے لیے مشترکہ اعلامیے" پر دستخط کیے ہیں۔
ناروے کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ "ناروے اور یوکرائنی دفاعی صنعتوں کے درمیان قریبی تعاون کو آسان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں" اور یہ کہ "یوکرینی ڈرون اب ناروے میں تیار کیے جائیں گے۔"
اس سے قبل منگل کے روز، زیلنسکی نے ایک سرکاری وفد کی قیادت کرتے ہوئے برلن گئے جہاں انہوں نے چانسلر فریڈرک مرز اور اہم وزراء سے ملاقات کی تاکہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگ، جو اب اس کے پانچویں سال میں داخل ہو گئی ہے، پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ دونوں ممالک نے دفاع پر مبنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا بھی اعلان کیا۔
