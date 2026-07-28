ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے کو رواں سال دوسری بار فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، پولیس کی تفتیش جاری
سی بی سی نیوز کے مطابق، قونصلیٹ کے پاس باقاعدہ گشت (ریگولر پٹرولنگ) کر رہے ایک افسر نے صبح تقریباً 4:45 بجے علاقے میں گولیوں کی آواز سنی۔
Published : July 28, 2026 at 9:52 AM IST
ٹورنٹو، کینیڈا: شمالی امریکہ کے ٹورنٹو میں امریکی قونصلیٹ کو پیر کے روز اس سال دوسری بار گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ اس حملے کی وجوہات کا پتہ نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس حملہ آور کی تلاش میں مصروف ہو گئی ہے۔
سی بی سی نیوز کے مطابق، قونصلیٹ کے پاس باقاعدہ گشت (ریگولر پٹرولنگ) کر رہے ایک افسر نے صبح تقریباً 4:45 بجے علاقے میں گولیوں کی آواز سنی۔ یہ افسر 10 مارچ کو اس جگہ پر ہونے والی پچھلی شوٹنگ کے بعد سے وہاں تعینات تھا۔
بغیر لائسنس پلیٹ گاڑی کو تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا
رپورٹ کے مطابق، ٹورنٹو پولیس کے ڈپٹی چیف فرینک بیریڈو نے کہا کہ افسر نے فوراً ایک سفید ہونڈا اکارڈ کو بغیر لائسنس پلیٹ کے اس جگہ سے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ افسران نے ڈان ملز روڈ کے پاس ڈان ویلی پارک وے پر کچھ دیر گاڑی کا پیچھا کیا، لیکن گاڑی کی رفتار 140 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونے کے بعد حفاظتی خطرات کے باعث پیچھا روک دیا۔ پیچھا کرنے کے دوران فضائی مدد (ایریل سپورٹ) دستیاب نہیں تھی۔
شوٹنگ کو بے شرمی اور گھناؤنی حرکت قرار دیا گیا
واقعے پر بات کرتے ہوئے ڈپٹی چیف بیریڈو نے کہا، 'ہم اس صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیں گے۔' انہوں نے اس شوٹنگ کو بے شرمی اور گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ سی بی سی نیوز نے بتایا کہ پولیس نے قونصلیٹ کے پاس سے ایک گولی کا خول (شیل کیسنگ) برآمد کیا ہے اور عمارت کے اگلے حصے کو نقصان پہنچتے ہوئے دیکھا۔ واقعے کے سلسلے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
اونٹاریو پروونشل پولیس یا ڈرہم ریجنل پولیس سروس
سی بی سی نیوز نے بتایا کہ امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے ایک ای میل بیان میں ٹورنٹو پولیس کا ان کے تیز ردعمل کے لیے شکریہ ادا کیا۔ حملے کے مقصد اور گاڑی میں سوار افراد کی تعداد کی جانچ ابھی جاری ہے۔ ٹورنٹو پولیس کی ترجمان اسٹیفنی سیئر نے بتایا کہ محکمہ ابھی اونٹاریو پروونشل پولیس یا ڈرہم ریجنل پولیس سروس کے ہیلی کاپٹر پر انحصار کر رہا ہے، لیکن اس سال کے آخر میں اسے اپنا طیارہ ملنے والا ہے۔
پیر کے روز رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے کہا کہ انہوں نے کینیڈا کے پبلک سیفٹی منسٹر گیری آنند سانگری سے شہر میں گن وائلنس (بندوق کے تشدد) اور غیر قانونی ہتھیاروں کی آمد کو روکنے کے طریقوں پر بات چیت کی ہے۔ میئر چاؤ نے اس شوٹنگ کو ایک بے شرمانہ حملہ قرار دیا۔
سی بی سی نیوز کے مطابق، رائل کینیڈین ماونٹڈ پولیس (RCMP) ٹورنٹو پولیس اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تحقیقات میں تعاون کر رہی ہے۔ آر سی ایم پی کے سپرنٹنڈنٹ جوناٹھن کو نے کہا، 'کینیڈا میں کسی بھی شخص کے خلاف دھمکی اور تشدد کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔' سی بی سی نیوز نے بتایا کہ یہ واقعہ 10 مارچ کو پیش آنے والے اسی طرح کے ایک واقعے کے بعد، چار ماہ سے کچھ زیادہ عرصے میں ڈاؤن ٹاؤن لوکیشن پر دوسری شوٹنگ ہے، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔
بڑی تحقیقات کے تحت تین افراد گرفتار
مارچ کے واقعے کو آر سی ایم پی نے قومی سلامتی کا واقعہ قرار دیا تھا، لیکن بعد میں کرائے کے نوجوانوں سے وابستہ مقامی گن کرائم کی ایک بڑی تحقیقات کے تحت تین افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اگرچہ یونیورسٹی ایونیو کو کچھ وقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور درجن سے زیادہ پولیس گاڑیاں موقع پر موجود تھیں، ٹورنٹو پولیس کی ترجمان ایشلے وِسر نے پیر کی شام سی بی سی نیوز کو تصدیق کی کہ جائے وقوعہ کو صاف کر دیا گیا ہے اور سڑک دوبارہ کھول دی گئی ہے۔