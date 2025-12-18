ایک دستخط... اور شام کا بحران ختم! عالمی سرمایہ کاری کے لیے راستہ ہوا صاف، شام میں آئے گی خوشحالی؟

ایک دستخط... اور شام کا بحران ختم! عالمی سرمایہ کاری کے لیے راستہ ہوا صاف، شام میں آئے گی خوشحالی؟
امریکی سینیٹ نے ایک بڑے سالانہ دفاعی پیکیج کے حصے کے طور پر 2019 کے سیزر ایکٹ کو منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کی۔
واشنگٹن: امریکی کانگریس نے بدھ کے روز معزول رہنما بشار الاسد کے دور میں شام پر عائد پابندیاں مستقل طور پر ختم کر دیں، جس سے جنگ سے تباہ حال ملک میں سرمایہ کاری کی واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل سعودی عرب اور ترکی کی درخواست پر پابندی کے نفاذ کو دو بار معطل کر چکے ہیں۔ یہ دونوں ملک شام کی نئی حکومت کے اتحادی ہیں جس کی قیادت سابق جہادی احمد الشرع کر رہے ہیں۔ تاہم، شارع نے پابندی کو مستقل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
قانون سازی کے حق میں 77 میں سے 20 ووٹ
سینیٹ نے ایک بڑے سالانہ دفاعی پیکیج کے حصے کے طور پر 2019 کے سیزر ایکٹ کو منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کی۔ سینیٹ نے قانون سازی کے حق میں 77 میں سے 20 ووٹ ڈالے۔ اس قانون کو ایوان نمائندگان سے پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے اور توقع ہے کہ ٹرمپ جلد ہی اس پر دستخط کر دیں گے۔
شامی عوام کو دہائیوں کے مصائب کے بعد موقع
سینیٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی میں اعلیٰ ڈیموکریٹ سینیٹر جین شاہین نے کہا، "یہ قانون سازی، جس کی دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کی حمایت کی گئی ہے، شامی عوام کو دہائیوں کے ناقابل تصور مصائب کے بعد دوبارہ آباد ہونے کا حقیقت پسندانہ موقع فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔"
شامی عوام کی حمایت اور سیزر ایکٹ کی منسوخی
دریں اثنا، دمشق نے اس فیصلے کو ایک اہم موڑ قرار دیا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کہا کہ "ہم شامی عوام کی حمایت اور سیزر ایکٹ کو منسوخ کرنے کے لیے امریکی سینیٹ کے ووٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"
انہوں نے اس اقدام کو "ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جو ہمارے ممالک اور دنیا کے درمیان تعاون اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولتا ہے۔"
سیزر ایکٹ کیا ہے؟
سیزر ایکٹ کا نام ایک گمنام فوٹوگرافر کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے اسد کی جیلوں میں ہونے والے مظالم کو دستاویزی شکل دی تھی۔ اس ایکٹ نے سرمایہ کاری کو بری طرح محدود کر دیا اور شام کو بین الاقوامی بینکنگ سسٹم سے الگ کر دیا۔
واضح رہے کہ سیزر ایکٹ کا مقصد غیر ملکی کاروباروں کو شام میں داخل ہونے سے روکنا تھا تاکہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بظاہر بشار الاسد ایک دہائی سے زیادہ کی وحشیانہ خانہ جنگی کے بعد جیت گئے۔
اسلامک اسٹیٹ کی انتہا پسند تحریک
انہوں نے یوروپ میں پناہ گزینوں کا ایک بہت بڑا بہاؤ شروع کیا اور اسلامک اسٹیٹ کی انتہا پسند تحریک کو جنم دینے میں مدد کی۔ شارع کے مزاحمت کاروں نے ایک سال قبل دمشق پر قبضہ کیا تھا۔
احمد شارع مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو متاثر کیا ہے، جس میں مئی میں امریکی رہنما کے دورہ ریاض کے دوران ان کی پہلی ملاقات بھی شامل ہے۔