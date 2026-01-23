امریکہ نے عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی اختیار کر لی، ہیڈ کوارٹر سے اپنا جھنڈا بھی ہٹا دیا
امریکہ نے COVID-19 وبائی امراض کے دوران WHO کی ناکامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس سے الگ کر لیا۔
Published : January 23, 2026 at 11:22 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی اختیار کرلی۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق امریکی صدارتی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن کیے گئے وعدے کو پورا کرتا ہے۔
امریکی محکمہ صحت اور وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اب سرکاری طور پر عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کا رکن نہیں ہے۔ مزید برآں، امریکہ نے جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے ہیڈ کوارٹر سے اپنا جھنڈا ہٹا دیا ہے۔ امریکہ نے مزید کہا کہ وہ تنظیم کے ساتھ صرف محدود پیمانے پر کام کرے گا۔ امریکہ نے یہ قدم کورونا وبائی امراض کے دوران عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کی ناکامیوں کی وجہ سے اٹھایا ہے اور یہ امریکی عوام کو ان ناکامیوں سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کرنے کی کوشش ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے ڈبلیو ایچ او پر الزام لگایا کہ وہ اپنے بنیادی مشن کو ترک کر کے امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ ایک بانی رکن اور تنظیم کا سب سے بڑا مالی معاون ہے۔ انتظامیہ کے مطابق، ڈبلیو ایچ او نے "امریکی مفادات کے مخالف ممالک کے ذریعے کارفرما سیاسی، بیوروکریٹک ایجنڈے" پر عمل کیا اور کووڈ 19 وبائی امراض کے دوران بروقت اور درست معلومات کے تبادلے کو یقینی بنانے میں ناکام رہا۔
انتظامیہ نے مزید کہا کہ ان ناکامیوں سے امریکی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں اور بعد میں اسے "صحت عامہ کے مفاد میں کام کرنے کی آڑ میں" چھپایا گیا۔ امریکہ نے اپنے دستبرداری کے فیصلے کے بعد ڈبلیو ایچ او کے اقدامات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکہ کے مطابق تنظیم نے اپنے ہیڈکوارٹر میں لگے امریکی پرچم کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔
انتظامیہ نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ امریکہ کی مصروفیت اب انخلا کے عمل کو مکمل کرنے اور امریکیوں کی صحت اور حفاظت کے تحفظ تک محدود رہے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے اقدامات کے لیے تمام امریکی فنڈنگ اور عملہ ختم ہو گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاستہائے متحدہ صحت عامہ کی عالمی کوششوں کی براہ راست، دو طرفہ شراکت داری اور قابل اعتماد صحت کے اداروں کے ساتھ تعاون کے ذریعے رہنمائی کرتا رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت کو "عجیب اور غیر فعال بیوروکریسی" کے طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، بیان میں کہا گیا کہ، "ہم بیسٹ پریکٹس شیئر کرنے، تیاریوں کو مضبوط کرنے اور اپنی کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے ممالک اور قابل اعتماد صحت کے اداروں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔" عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی کہا کہ اس پر امریکہ کا تقریباً 260 ملین ڈالر واجب الادا ہے۔
