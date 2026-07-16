امریکہ کا ایران پر پانچویں دن بھی بڑا حملہ، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
امریکہ نے شمالی ایران پر فضائی حملے کر کے بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔
By ANI
Published : July 16, 2026 at 9:38 AM IST
فلوریڈا (اے این آئی): امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایرانی اہداف کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر مکمل کر لی ہے، جس میں کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
ایک بیان میں، سینٹکام نے کہا کہ یہ حملے پندرہ جولائی (بدھ) کو رات 9 بجے (ایسٹرن ٹائم) ختم ہوئے۔ اس کارروائی میں ایران کے ایک اہم بندرگاہی شہر بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر اہداف کے خلاف درست نشانہ والے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔
At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
سینٹکام نے کہا کہ "امریکی افواج نے ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی مقامات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملے کیے تاکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے بے گناہ ملاحوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کیا جا سکے۔ سینٹکام نے بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے درست گولہ بارود کا استعمال کیا۔"
سینٹکام نے یہ بھی بتایا کہ اس سے قبل دن میں، امریکی افواج نے جزیرہ گریٹر تنب (Greater Tunb Island) پر ایک الگ کارروائی میں ایرانی ساحلی دفاع اور کروز میزائل والے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 90 منٹ کی کارروائی کی۔
US CENTCOM CONDUCTS PRECISION STRIKES ON IRANIAN MILITARY TARGETS— Inside the conflict (@InsidConflict) July 16, 2026
The United States Central Command completed a series of precision airstrikes targeting several military sites inside Iran on July 15.
Operating under direct orders from the Commander-in-Chief, US forces launched… https://t.co/tyVcKksEIA pic.twitter.com/9GS6ujlLjB
بیان میں کہا گیا، "آج صبح سویرے، امریکی افواج نے جزیرہ گریٹر تنب پر ساحلی دفاع اور کروز میزائل کے مقامات پر 90 منٹ کی لہر کے دوران حملے کیے۔" واشنگٹن کے مؤقف کی توثیق کرتے ہوئے سینٹکام نے کہا کہ "امریکی فوج کمانڈر ان چیف (صدر) کی ہدایت پر ایران کو جوابدہ ٹھہرا رہی ہے۔"
دریں اثنا، ایرانی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ جنوب مغربی شہر اہواز میں ایک کینسر ہسپتال کے قریبی واقع علاقوں پر میزائل حملہ ہوا۔ یہ حملہ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کی جانب سے ان ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کی نئی لہر کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہوا۔
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
ایران کی وزارتِ صحت اور طبی تعلیم کے پبلک ریلیشنز اور انفارمیشن سینٹر کے سربراہ، حسین کرمان پور نے بتایا کہ یہ حملہ 'بوقائی ہسپتال 2' کے قریب ہوا، جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کرمان پور نے کہا کہ "کچھ لمحے پہلے، اہواز میں بوقائی ہسپتال 2 (جو کینسر کے مریضوں کے لیے مختص ہے) کے قریبی علاقوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ شدید آواز اور ہولناک جھٹکوں کے خوف سے کچھ مریض اور ان کے لواحقین ہسپتال سے بھاگنے پر مجبور گئے، اور اب وہاں صرف انتہائی تشویشناک حالت والے مریض ہی باقی بچے ہیں!"
دریں اثنا ایرانی سرکاری میڈیا آؤٹ لیٹ 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' نے صوبہ ہرمزگان میں واقع جزیرہ قشم میں ایک صنعتی تنصیب کو نقصان پہنچنے کی بھی اطلاع دی ہے۔
U.S. military:— Open Source Intel (@Osint613) July 16, 2026
" u.s. central command (centcom) ended an evening wave of strikes against iran at 9 p.m. et on july 15.
u.s. forces struck iranian command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities to further degrade iran's… pic.twitter.com/6Bx5YZtAoP
آئی آر آئی بی نے صوبہ ہرمزگان کے گورنر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ "قشم میں 'سوزا فش پاؤڈر فیکٹری' کے ایک حصے پر دشمن کے حملے کے نتیجے میں فیکٹری کو محدود نقصان پہنچا ہے۔ اس جگہ کے خالی ہونے کی وجہ سے فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔"
یہ رپورٹ سینٹکام کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے۔ سینٹکام کا کہنا تھا کہ اس کارروائی میں ان ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا جنہیں مبینہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ (اے این آئی)
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