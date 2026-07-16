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امریکہ کا ایران پر پانچویں دن بھی بڑا حملہ، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

امریکہ نے شمالی ایران پر فضائی حملے کر کے بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔

US completes latest wave of strikes on Iranian military targets says CENTCOM
امریکہ کا ایران پر پانچویں دن بھی بڑا حملہ، فوجی تنصیبات کو بنایا نشانہ (File Photo: IANS)
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By ANI

Published : July 16, 2026 at 9:38 AM IST

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فلوریڈا (اے این آئی): امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے بدھ کو (مقامی وقت کے مطابق) جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایرانی اہداف کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر مکمل کر لی ہے، جس میں کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔

ایک بیان میں، سینٹکام نے کہا کہ یہ حملے پندرہ جولائی (بدھ) کو رات 9 بجے (ایسٹرن ٹائم) ختم ہوئے۔ اس کارروائی میں ایران کے ایک اہم بندرگاہی شہر بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر اہداف کے خلاف درست نشانہ والے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔

سینٹکام نے کہا کہ "امریکی افواج نے ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی مقامات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر حملے کیے تاکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے بے گناہ ملاحوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کیا جا سکے۔ سینٹکام نے بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے درست گولہ بارود کا استعمال کیا۔"

سینٹکام نے یہ بھی بتایا کہ اس سے قبل دن میں، امریکی افواج نے جزیرہ گریٹر تنب (Greater Tunb Island) پر ایک الگ کارروائی میں ایرانی ساحلی دفاع اور کروز میزائل والے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے 90 منٹ کی کارروائی کی۔

بیان میں کہا گیا، "آج صبح سویرے، امریکی افواج نے جزیرہ گریٹر تنب پر ساحلی دفاع اور کروز میزائل کے مقامات پر 90 منٹ کی لہر کے دوران حملے کیے۔" واشنگٹن کے مؤقف کی توثیق کرتے ہوئے سینٹکام نے کہا کہ "امریکی فوج کمانڈر ان چیف (صدر) کی ہدایت پر ایران کو جوابدہ ٹھہرا رہی ہے۔"

دریں اثنا، ایرانی حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ جنوب مغربی شہر اہواز میں ایک کینسر ہسپتال کے قریبی واقع علاقوں پر میزائل حملہ ہوا۔ یہ حملہ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کی جانب سے ان ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کی نئی لہر کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہوا۔

ایران کی وزارتِ صحت اور طبی تعلیم کے پبلک ریلیشنز اور انفارمیشن سینٹر کے سربراہ، حسین کرمان پور نے بتایا کہ یہ حملہ 'بوقائی ہسپتال 2' کے قریب ہوا، جہاں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کرمان پور نے کہا کہ "کچھ لمحے پہلے، اہواز میں بوقائی ہسپتال 2 (جو کینسر کے مریضوں کے لیے مختص ہے) کے قریبی علاقوں کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ شدید آواز اور ہولناک جھٹکوں کے خوف سے کچھ مریض اور ان کے لواحقین ہسپتال سے بھاگنے پر مجبور گئے، اور اب وہاں صرف انتہائی تشویشناک حالت والے مریض ہی باقی بچے ہیں!"

دریں اثنا ایرانی سرکاری میڈیا آؤٹ لیٹ 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' نے صوبہ ہرمزگان میں واقع جزیرہ قشم میں ایک صنعتی تنصیب کو نقصان پہنچنے کی بھی اطلاع دی ہے۔

آئی آر آئی بی نے صوبہ ہرمزگان کے گورنر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ "قشم میں 'سوزا فش پاؤڈر فیکٹری' کے ایک حصے پر دشمن کے حملے کے نتیجے میں فیکٹری کو محدود نقصان پہنچا ہے۔ اس جگہ کے خالی ہونے کی وجہ سے فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔"

یہ رپورٹ سینٹکام کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے۔ سینٹکام کا کہنا تھا کہ اس کارروائی میں ان ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا جنہیں مبینہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ (اے این آئی)

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SECOND WAVE STRIKES
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