امریکہ اور کینیڈا نے نجر قتل کیس میں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار پر فرد جرم عائد کردی
امریکی فرد جرم کے مطابق لارنس بشنوئی اور گولڈی برار نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا حکم کینیڈا میں دیا تھا۔
Published : July 8, 2026 at 10:17 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے بھارتی جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی اور اس کے ساتھی ستیندرجیت سنگھ، جسے گولڈی برار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پر نومبر سال 2023 میں کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا حکم دینے کا الزام عائد کیا ہے۔
منگل کو لاس اینجلس میں جاری ہونے والی ایک وفاقی چارج شیٹ کے مطابق، بشنوئی نے تین سال قبل 18 جون کو برٹش کولمبیا کے سرے میں ایک سکھ مندر کے باہر نجر کے قتل کا حکم دیا تھا۔ "آپریشن ہارڈ بال" کے نام سے ایک مربوط آپریشن میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے 24 افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں سے 11 کیلیفورنیا میں تھے اور بھارت کے تین بین الاقوامی منظم جرائم گروپوں سے منسلک تھے۔ ان پر نجار کے قتل سمیت مختلف مجرمانہ سرگرمیوں کا الزام تھا۔
امریکی فرسٹ اسسٹنٹ اٹارنی بل ایسپلے نے لاس اینجلس میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ "مل کر کام کرتے ہوئے امرکہ، کینیڈا، یورپ اور ایشیا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان منظم مجرمانہ گروپوں کو نشانہ بنانے اور ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، چاہے وہ کہیں بھی کام کریں۔ ان مجرموں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ نجار قتل کیس نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات کشیدہ کر دیے، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس قتل کو نئی دہلی حکومت سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بھارت نے ان دعوؤں کو "مضحکہ خیز اور دانستہ" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔
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موجودہ کارروائی ریکیٹنگ، ٹارگٹ کلنگ، فائرنگ، بھتہ خوری، مختلف ملکوں میں بڑے پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ، اور دنیا بھر میں دیگر جرائم میں ملوث بھارتی جرائم کے سنڈیکیٹس کے بارے میں برسوں سے جاری وفاقی تحقیقات کا خاتمہ ہے، جس کے اثرات خاص طور پر ہندوستانی تارکین وطن محسوس کر رہے ہیں۔
اس دوران مجموعی طور پر، 37 مدعا علیہان، بشمول دو ملزمان جنہوں نے بھارت میں دوران قید اپنے عالمی مجرمانہ سنڈیکیٹ کو چلایا، پر منگل کو تین الزامات میں چارج شیٹ دائر کی گئی۔ امریکہ میں گرفتار کیے گئے افراد میں 11 کیلیفورنیا، ایک انڈیانا اور ایک جارجیا میں پکڑے گئے۔ ان ملزمین کی ملاقات آج وفاقی عدالت میں پہلی پیشی کے دوران متوقع ہے۔
وہیں تین ملزمان کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا، ایک اسپین میں، اور سات افراد پہلے سے ہی زیر حراست تھے۔ ایجنسیاں 10 مفرور ملزمین کی بھی تلاش کر رہی ہیں جن میں سے سات امریکہ میں، دو بھارت میں اور ایک یورپ میں ہے۔ بشنوئی پہلے ہی بھارت کی جیل میں بند ہے، جب کہ اس کا ساتھی گولڈی برار فرار ہے۔
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ایف بی آئی کے لاس اینجلس فیلڈ آفس کے انچارج اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیٹرک گرانڈی نے کہا کہ "یہ مربوط آپریشن تین بے رحم بین الاقوامی تنظیموں کے مرکز پر حملہ کرتا ہے جنہوں نے متعدد خاندانوں کو دہشت زدہ کیا، کمیونٹیز کا استحصال کیا، اور امریکہ اور بیرون ملک تشدد کی وحشیانہ کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کی جانیں لیں۔"
رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کمشنر مائیک ڈوہیم نے کہا کہ ایجنسیوں نے منظم مجرموں کا پیچھا کیا جنہوں نے قتل، بربریت اور خوف کا استعمال کرکے پیسے بٹورے، نیز کینیڈا اور امریکہ دونوں میں لوگوں کو کنٹرول کیا۔ ڈوہیم نے کہا کہ "وہ محنت قابل غور ہے جو اس مشن کو پورا کرنے میں گئی۔" "ہم کینیڈا، ریاستہائے متحدہ اور پوری دنیا میں عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔"
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