امریکہ: برطانوی فضائی اڈے سمیت دہشت گردانہ حملوں کی سازش پر 3 افراد پر فردِ جرم عائد
مغربی انگلینڈ میں فوجی اڈے پر حملہ کرنے کے الزام میں پانچ افراد کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ حراست میں لیا گیا تھا۔
Published : November 11, 2026 at 8:03 AM IST
نیویارک: امریکی حکام نے منگل کے روز تین افراد پر یورپ اور امریکا میں یہودی برادریوں اور برطانوی رائل ایئر فورس (آر اے ایف) کے فوجی اڈے 'فیئر فورڈ' کو نشانہ بنانے کے لیے تقریباً 20 حملوں پر مشتمل دہشت گردی کی مہم چلانے کی سازش کے الزامات عائد کیے ہیں۔ مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں کھولی گئی ایک ضمنی فردِ جرم میں ایرانی و عراقی دوہری شہریت کے حامل محمد باقر سعد داؤد الساعدی، ایرانی شہری محسن مہاجری اور عراقی شہری محمد علی الحسنی کو نامزد کیا گیا ہے۔
نیویارک میں امریکی اٹارنی جیمی میکڈونلڈ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ الساعدی، جنہیں رواں سال موسمِ بہار میں حراست میں لیا گیا تھا، ستمبر میں برطانیہ میں واقع آر اے ایف فیئر فورڈ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی کوشش سے قبل کے دنوں میں بھی اپنے ساتھی ملزمان کے ساتھ رابطہ کاری جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس اڈے پر امریکی بمبار طیارے اور فوجی دستے تعینات تھے۔
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نئے فرد جرم عائد کرنے کے بعد اس واقعہ پر نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جب مغربی انگلینڈ میں واقع فوجی اڈے کی جانب بڑھتی ہوئی تین مشتبہ وینز دیکھنے کے بعد 27 ستمبر کی نصف شب کو دھماکہ خیز مواد اور دہشت گردی کے شبہے میں پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ان گرفتاریوں کے بعد امریکی فوج نے وہاں تعینات اپنے بمبار طیارے واپس بلا کر امریکا میں اپنے آبائی اڈوں پر منتقل کر دیے تھے۔