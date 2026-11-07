امریکہ کی ایران پر نئی 'محدود' بمباری، تہران کے ساتھ معاملات 'بہت بہتر' چل رہے ہیں، ٹرمپ کا دعویٰ
حملوں کے بیچ، قطری ثالثوں نے امریکہ اور ایران کے سامنے دو روزہ "عبوری معاہدے" کی تجویز پیش کی ہے۔
Published : November 7, 2026 at 8:39 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ نے جزیرہ قشم پر ایران کے فضائی دفاعی نظام پر ایک 'محدود' حملہ کیا ہے، جب کہ دوسری طرف قطر واشنگٹن اور تہران کو مذاکرات کے قریب لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس نے سنیچر کی صبح رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے اس کارروائی کو "معمولی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج نے ایک طیارہ شکن ڈیوائس کو "تقریباً 15 منٹ، یا شاید پانچ منٹ میں" تباہ کر دیا۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے آبنائے ہرمز کے قریب جزیرہ قشم کے علاقے سوزا میں دو دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔
Trump Nearly ADMITS Iran KNOCKED OUT a U.S. Asset During Qeshm Island Strikes Asked about today's strikes, Trump said: “We do minor strikes, but they knock out...” He stopped mid-sentence and shifted to confirming Minor STRIKES. Iran did report shooting down ANOTHER $34 Million MQ-9 Drone .— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 7, 2026
یہ حملہ قشم اور ہنگام جزائر اور بندر عباس کے قریب ایرانی اہداف پر اس سے پہلے کیے گئے امریکی "دفاعی" حملوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ان سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا جو امریکی املاک کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، اور یہ دوبارہ کسی بڑی جنگ کی شروعات نہیں ہے۔ یہ تازہ ترین کارروائی امریکی وسطی مدتی انتخابات کے بعد ہوئی ہے، جس میں ریپبلکنز کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ہار گئے ہیں۔ اس نتیجے نے جنگ اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ٹرمپ پر سیاسی دباؤ بڑھا دیا ہے۔
اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو وائٹ ہاؤس سے روانگی سے قبل صحافیوں کو بتایا، "ہم ایران سے بات کر رہے ہیں۔ ہم (پہلے بھی) کرتے رہے ہیں۔" امریکی صدر نے فوجی صورتحال کو ریاستہائے متحدہ کے لیے سازگار قرار دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز کھل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے۔ ہم ایران کے ساتھ بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔"
Trump on Iran: We're talking to Iran. https://t.co/JpB2tdKePS— Clash Report (@clashreport) November 6, 2026
قطر کی 'عبوری معاہدے' کی پیشکش
قطری ثالثوں نے ایک دو روزہ "عبوری معاہدے" کی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد کشیدگی کو کم کرنا اور وسیع تر جوہری مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ کردہ منصوبے کے تحت، ریاستہائے متحدہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر سے اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کرے گا۔ بدلے میں، ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے انسپکٹرز کو ان مقامات کا دورہ کرنے کی اجازت دے گا جو امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے تھے۔
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دوسرے دن، ایران عمان کے ساتھ ایک عارضی انتظام کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا۔ یہ انتظام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ امریکہ اور ایران دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر طویل مدتی معاہدے پر نہیں پہنچ جاتے۔
تہران کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک جوہری مذاکرات شروع نہیں کرے گا جب تک کہ امریکہ اس کے کئی مطالبات پورے نہیں کرتا۔ ان مطالبات میں بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا خاتمہ، پابندیاں ہٹانا، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی، جنگ سے ہونے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرنا اور علاقائی جارحیت بشمول لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ شامل ہیں۔ ایران نے قطر کے ذریعے واشنگٹن کو ایک تجویز بھیجی ہے، لیکن ایک سینئر ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ مذاکرات تب ہی شروع ہو سکتے ہیں جب تہران کی شرائط پوری ہو جائیں۔
سفارت کاری کا تسلسل
قطر نے کہا ہے کہ دونوں فریق ثالثی کے لیے پرعزم ہیں اور اپنے اختلافات کو کم کرنے کے مقصد سے تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن بن جاسم الثانی نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ کسی "مثالی لمحے" کا انتظار کرنے کے بجائے امن معاہدہ طے کریں۔
مرکزی مسئلہ اب بھی ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 60 فیصد تک افزودہ شدہ 440.9 کلو گرام یورینیم موجود ہے، جو ہتھیاروں کے معیار کی افزودگی سے تکنیکی طور پر صرف ایک مرحلہ پیچھے ہے۔
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