امریکہ نے ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس پر حملے کر دیے
مذاکرات کے بیچ امریکہ نے ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر پاکستان پر ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کا دباؤ بنا رہےہیں۔
Published : May 26, 2026 at 7:29 AM IST
واشنگٹن: امریکی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے جنوبی ایران میں اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں۔فوج کے مطابق ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سرنگیں رکھنے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر مذاکرات کے مثبت سمت میں آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے "ہمارے فوجیوں کو ایرانی فورسز کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے کیے گئے"، لیکن فوج "جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔"
ٹرمپ کا دباؤ۔۔پاکستان ابراہیم معاہدے میں شامل ہو!
مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہیں، بشمول ایران کی طرف سے دھمکیوں کے بارے میں مزید تفصیلات اور مذاکرات کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے قبل، ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت کئی اضافی ممالک کے لیے ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کی شرط شامل ہونی چاہیے۔ ابراہیم معاہدہ ٹرمپ کے پہلے دور سے امریکہ کی ثالثی میں تیار کیا گیا ہے جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ عرب و مسلم ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔
یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی جب ابھرتے ہوئے ایران معاہدے کو ساتھی ریپبلکنز کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ایران کے بارے میں سخت لکیر کے حامی ہیں اور اس سے مذاکرات میں نئی سفارتی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
ٹرمپ نے سعودی عرب اور قطر کو ایسے ممالک کے طور پر اشارہ کیا ہے جنہیں پاکستان، ترکی، مصر اور اردن کے ساتھ ابراہیم معاہدے پر "فوری طور پر" دستخط کرنے چاہئیں۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے 2020 میں ابراہیم معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔
امریکی صدر نے لکھا کہ "اس انتہائی پیچیدہ پہیلی کو ایک ساتھ کھینچنے کی کوشش کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے کیے گئے تمام کاموں کے بعد، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک، کم از کم، بیک وقت، ابراہیم معاہدے پر دستخط کریں۔"
ٹرمپ طویل عرصے سے امید کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہو جائے گا، لیکن مملکت نے اس چیز کو برقرار رکھا ہے کہ کسی بھی معمول کے معاہدے کے لیے پہلے فلسطینی ریاست کے لیے ایک واضح راستہ طے کرنا ضروری ہے۔حالانکہ یہ پاکستان کے لیے بھی سخت فیصلہ ہوگا جو ان ممالک میں شامل ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔
کیا پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ممکن ہیں؟
اسلام آباد میں مقیم تجزیہ کار سید محمد علی نے کہا کہ ٹرمپ کی تازہ ترین تجویز کے باوجود اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف بدستور برقرار ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے ہفتے کے روز مذاکرات کے دوران رہنماؤں کے ساتھ ابراہیم معاہدے کا منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دستخط کرنے سے انکار کرنے والے "ایک یا دو" ممالک کو قبول کریں گے، لیکن کہا کہ زیادہ تر کو تیار ہونا ہوگا۔ مصر اور اردن پہلے ہی باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ان کے درمیان دیرینہ امن معاہدے ہیں۔ ترکی نے پہلی بار اسرائیل کو 1949 میں تسلیم کیا تھا۔
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان نے کہا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ٹرمپ کی فہرست میں شامل ممالک کے لیے یہ تجویز کتنی کارآمد ہو سکتی ہے۔
انہوں نے گھریلو دباؤ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ، "اس مرحلے پر ابراہم معاہدے کی درخواست سفارتی اور ثالثی کے عمل کو مکمل طور پر ایک نئی جہت فراہم کرتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ ایجنڈے میں نہیں تھا۔"
پھر بھی، خان نے کہا، "سفارتی ٹریک اب بھی کام کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس کے مرکز میں ہے، جسے علاقائی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔"
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کب اور کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے مشورہ دیا کہ اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ایران بھی بالآخر معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے۔
ابراہیم معاہدہ کیا ہے؟
یہ معاہدے سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی معاہدوں کا ایک سلسلہ ہیں جو ٹرمپ کے پہلے دور میں امریکی اثر و رسوخ کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش اور، حال ہی میں، قازقستان نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
انہیں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ان ممالک کو جزوی طور پر اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات کی راہ ہموار کرنا ہوگا۔
متحدہ عرب امارات 2020 کے ابراہیم معاہدے کے پیچھے محرک قوت تھی۔ یو اے ای نے ٹرمپ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں دیگر عرب ممالک کی رہنمائی کی جسے وسیع پیمانے پر ٹرمپ کی پہلی مدت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔
