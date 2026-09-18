ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت کئی ایرانی رہنماؤں کا امریکہ کا ویزا جاری کر دیا
کشیدگی کے باوجود، امریکہ نے ایرانی رہنماؤں کو اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔
Published : September 18, 2026 at 7:20 AM IST
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کے باوجود، ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو اگلے ہفتے نیویارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
محکمہ خارجہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کے "مرکزی وفد" اور ضروری عملے کے ویزوں کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق، مرکزی وفد میں صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں۔
یہ اقدام اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان چھ ماہ سے زائد عرصے سے محاذ آرائی جاری ہے، اور نہ تو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور نہ ہی ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے کسی معاہدے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب، یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور بحیرہ احمر میں موجود جہازوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یہ ایک اہم سمندری گزرگاہ ہے جہاں رکاوٹوں کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
مزید برآں، امریکہ کا موقف ہے کہ ایران بدستور عالمی سطح پر دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ایک سرکردہ ملک ہے۔ امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور حال ہی میں ایک ایسی مہم شروع کی ہے جس کا مقصد ایران کی "اہم مالیاتی شہ رگ" (مالیاتی ذرائع) کو منقطع کرنا ہے۔
اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کی میزبانی کرنے والے ملک کے طور پر، امریکہ کے پاس غیر ملکی رہنماؤں کو جنرل اسمبلی میں شرکت سے روکنے کا اختیار محدود ہے۔ تاہم، ماضی میں اس نے ان رہنماؤں کو ویزے دینے سے انکار کیا ہے یا ان کی درخواستوں کی حوصلہ شکنی کی ہے جو امریکہ کے ساتھ فعال تنازعے میں ملوث رہے ہیں۔ گزشتہ سال (جون 2025 میں امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد لیکن 28 فروری کو ایران جنگ شروع ہونے سے قبل ) عالمی رہنماؤں کے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی سفارت کاروں کے لیے محدود تعداد میں ویزے جاری کیے تھے اور ساتھ ہی وفد کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔
ان پابندیوں میں اس بات پر سخت حدود شامل تھیں کہ ایرانی عہدیدار نیویارک شہر میں اپنے اقوام متحدہ کے مشن سے کتنی دور جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہیں 'کوسٹکو' اور 'سیمز کلب' جیسے ہول سیل ممبرشپ اسٹورز پر خریداری کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔
ایرانی ویزوں کے حوالے سے یہ فیصلہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کے وفد کو جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزے دینے سے انکار کرنے کے محض ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے بیان دیا کہ "میزبان ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کے تحت، ایرانی حکومت کا مرکزی وفد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 'اعلیٰ سطحی ہفتے' میں شرکت کر سکے گا۔ اس وفد پر سفری پابندیاں لاگو ہوں گی اور ہماری پالیسی کے مطابق، انہیں پرتعیش یا دیگر اشیاء خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار وفد کا حجم چھوٹا ہے۔"
محکمے نے فلسطینی اتھارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو "بین الاقوامی مسئلے" میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ الزام اس تناظر میں لگایا گیا کہ اتھارٹی نے مقدمات بین الاقوامی عدالتِ انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں دائر کیے ہیں، جبکہ ساتھ ہی وہ اسرائیلیوں پر حملوں کے جرم میں قید افراد کو ادائیگیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔
فلسطینی اتھارٹی نے اس اقدام کی مذمت کی اور اسرائیل کے اقدامات کو "دو ریاستی حل اور امن کے امکانات کے لیے حقیقی خطرہ" قرار دیا۔ اتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ طویل عرصے سے تعطل کا شکار مذاکرات کے لیے پرعزم ہے، لیکن ساتھ ہی بین الاقوامی اداروں اور عدالتوں کے ذریعے فلسطین کی بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کا دفاع بھی کیا۔
اتھارٹی کی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ، "فلسطینی عہدیداروں پر عائد کی جانے والی تادیبی کارروائیاں امن کو آگے بڑھانے یا تشدد کے مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس، یہ اقدامات سیاسی حل کے لیے پرعزم فلسطینی شراکت دار کو کمزور کرتے ہیں اور ان قوتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو دو ریاستی حل کو ختم کرنے اور زبردستی قبضے، بستیوں کی توسیع اور زمین پر قبضے کی صورتحال مسلط کرنے کی خواہاں ہیں۔"
امریکہ فلسطینی اتھارٹی کو اقوام متحدہ کے مکمل رکن ملک کی حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کے مختلف ادارے اور تنظیمیں اسے تسلیم کرتی ہیں۔
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