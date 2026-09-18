امریکہ نے سعودی عرب کو 24.3 ارب ڈالر مالیت کے 48 ایف-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی
امریکہ کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
By ANI
Published : September 18, 2026 at 8:47 AM IST
واشنگٹن: امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات (مقامی وقت) کو سعودی عرب کو 24.3 ارب ڈالر کی تخمینی لاگت سے 48 ایف-35 لائٹننگ ٹو لڑاکا طیاروں اور متعلقہ سازوسامان کی ممکنہ 'غیر ملکی فوجی فروخت' (ایف ایم ایس) کی منظوری دے دی ہے۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجوزہ فروخت میں روایتی ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیتوں کے حامل 48 ایف-35 طیارے اور 49 'پراٹ اینڈ وٹنی' F135-PW-100 انجن (جن میں 48 نصب شدہ انجن اور ایک اضافی/اسپیئر انجن شامل ہیں) شامل ہیں۔
اس پیکیج میں محفوظ مواصلات، درست نیویگیشن اور خفیہ کاری کا سامان، الیکٹرانک وارفیئر ڈیٹا بیس سپورٹ، طیاروں اور ہتھیاروں کے لیے معاون سازوسامان، اسپیئر پارٹس، تربیتی آلات، سمیلیٹرز، سافٹ ویئر، تکنیکی دستاویزات اور لاجسٹک سپورٹ بھی شامل ہیں۔
محکمہ خارجہ نے کہا کہ یہ مجوزہ فروخت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کی حمایت کرتی ہے کیونکہ اس سے خلیجی خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ایک اہم 'غیر نیٹو اتحادی' کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ مجوزہ فروخت سعودی عرب کی داخلی سلامتی کو مضبوط بنا کر اور امریکی افواج کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی اور نیٹو افواج کے ساتھ باہمی آپریشنل ہم آہنگی کو بہتر بنا کر موجودہ اور مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی اس کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی۔
اس میں مزید کہا گیا کہ اس فروخت سے "سعودی عرب کے لیے آپریشنل طیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور اس کی فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والی دفاعی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔"
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ یہ مجوزہ فروخت "خطے میں فوجی توازن کو تبدیل نہیں کرے گی۔"
بیان کے مطابق، فورٹ ورتھ، ٹیکساس میں قائم 'لاک ہیڈ مارٹن ایروناٹکس کمپنی' اور ایسٹ ہارٹفورڈ، کنیکٹیکٹ میں قائم 'پراٹ اینڈ وٹنی ملٹری انجنز' اس معاہدے کے مرکزی ٹھیکیدار ہوں گے۔ محکمہ نے کہا کہ اسے اس ممکنہ فروخت سے متعلق کسی بھی 'آف سیٹ معاہدے' کے بارے میں علم نہیں ہے، اور یہ کہ ایسے کسی بھی معاہدے کا تعین سعودی عرب اور ٹھیکیداروں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے کیا جائے گا۔
بیان میں یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ مجوزہ فروخت پر عمل درآمد کے لیے سعودی عرب میں امریکی حکومت یا ٹھیکیداروں کے اضافی نمائندوں کی تعیناتی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
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