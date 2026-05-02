امریکہ نے اسرائیل، خلیجی اتحادیوں کےلئے 8.6 ارب ڈالر کے اسلحہ سودوں کا اعلان کردیا

اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا جب ایران کے ساتھ کشیدگی بدستور برقرار ہے اور خطہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 2, 2026 at 2:26 PM IST

واشنگٹن : امریکہ نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران اپنے اہم اتحادی ممالک کو 8.6 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ ان ممالک میں اسرائیل، قطر، کویت اور یو اے ای شامل ہیں۔

رپورٹس کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب ایران کے ساتھ کشیدگی بدستور برقرار ہے اور خطہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری تنازع پر سخت اور متنازع بیانات دیتے ہوئے اپنے ناقدین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ نہیں جیت رہا، وہ دراصل “غداری” کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے پاس نہ بحریہ باقی رہی ہے، نہ فضائیہ اور نہ ہی دفاعی نظام مؤثر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی کارروائیاں ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ضروری تھیں، کیونکہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا تو پورا خطہ شدید خطرے میں آ جاتا۔

یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ نے کیوبا کی حکومت کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا

ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ اس تنازع کو جلدی ختم کرنے کے حق میں نہیں اور مذاکرات بھی توقعات کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے۔ ان کے مطابق امریکہ اس معاملے کو “مکمل اور درست طریقے سے” حل کرے گا۔

