امریکہ: اسرائیل کو 6.67 بلین ڈالر اور سعودی عرب کو 9 بلین ڈالر کے اسلحوں کی فروخت کو منظوری
ان دونوں ہتھیار سودوں کا اعلان ایسے وقت میں ہورہا ہے جب ایران پر امریکی حملوں کے امکان کے پیش نظر کشیدگی عروج پر ہے۔
Published : January 31, 2026 at 8:53 AM IST
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو 6.67 بلین ڈالر اور سعودی عرب کو 9 بلین ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کے بڑے سودے کو منظوری دے دی ہے۔ دونوں سودوں کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ نے جمعہ کو دیر گئے اس وقت کیا جب ایران پر امریکی فوجی حملوں کے امکان کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ جمعہ کے اوائل میں محکمہ کی طرف سے امریکی پارلیمنٹ 'کانگریس' کو اس فروخت کی منظوری کے بارے میں مطلع کرنے کے بعد انہیں عام کیا گیا۔
اس سودے کا اعلان اس لیے بھی اہم ہے کیوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں غزہ کے لیے اپنے جنگ بندی منصوبے کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے تنازع کو ختم کرنا اور دو سال کی جنگ کے بعد فلسطینی سرزمین کی تعمیر نو کرنا ہے، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔
سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے پیٹریاٹ میزائل فروخت
سعودی عرب کو فروخت کیے جا رہے ہتھیاروں میں 730 پیٹریاٹ میزائلیں اور متعلقہ سازوسامان شامل ہیں جو واشنگٹن کے مطابق "امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مقاصد کو سپورٹ کرے گا اور خلیجی خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم غیر نیٹو اتحادی کی حفاظت کو بہتر بنائے گا۔"
اس میں کہا گیا ہے کہ "یہ بہتر صلاحیت سعودی عرب، امریکہ اور مقامی اتحادیوں کی زمینی افواج کی حفاظت کرے گی اور خطے میں مربوط فضائی اور میزائل دفاعی نظام میں سعودی عرب کی شراکت میں نمایاں بہتری لائے گی۔"
اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے فوجی سازوسامان کی فروخت
اسرائیل کے سودے کو چار الگ الگ پیکجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک 30 اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹروں اور متعلقہ آلات اور ہتھیاروں سے متعلق ہے اور دوسرا پیکج 3,250 ہلکی ٹیکٹیکل گاڑیوں پر مشتمل ہے۔
محکمہ خارجہ کے مطابق، اپاچی ہیلی کاپٹر راکٹ لانچرز اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، کل پیکیج کا سب سے بڑا حصہ ہیں، جو کہ 3.8 بلین ڈالر تک پہنچ رہے ہیں۔
محکمے نے کہا کہ اگلا سب سے بڑا حصہ ٹیکٹیکل گاڑیوں پر مشتمل ہے، جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے لیے "کمیونیکیشن لائنز کو بڑھانے کے لیے" اہلکاروں اور لاجسٹکس کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوں گی اور اس پر 1.98 بلین ڈالر لاگت آئے گی۔
محکمے نے کہا کہ اسرائیل بکتر بند پرسنل کیریئرز کے لیے پاور پیک پر اضافی 740 ملین ڈالر خرچ کرے گا جو کہ 2008 سے زیر استعمال ہے۔ واشنگٹن نے کہا کہ بقیہ 150 ملین ڈالر ہلکے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹروں کی ایک چھوٹی لیکن غیر رپورٹ شدہ تعداد پر خرچ کیے جائیں گے جو اس کے پاس پہلے سے موجود سامان کی تکمیل کے لیے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ نئی فروخت میں سے کوئی بھی سودا خطے میں فوجی توازن کو متاثر نہیں کرے گا اور یہ سب "اسرائیل کی سرحدوں، اہم انفراسٹرکچر اور آبادی کے مراکز کے دفاع کی صلاحیت کو بہتر بنا کر موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کی صلاحیت میں اضافہ کریں گے۔"
بیانات میں کہا گیا ہے کہ "امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے، اور یہ امریکی قومی مفادات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی مضبوط بنانے اور اس کی دفاعی صلاحیت کو تیار کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد کرے۔"
