اسرائیلی اور امریکی حمایت یافتہ متنازع امدادی کمپنی جی ایچ ایف کا غزہ آپریشن بند کرنے کا اعلان
غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن نے چھ ہفتے قبل غزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد امداد تقسیم کے اپنے مراکز بند کر دیے تھے۔
Published : November 25, 2025 at 11:16 AM IST
یروشلم: امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن (GHF) نے ساحلی پٹی میں اپنے آپریشن بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کے ذریعہ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد جی ایچ ایف کو متبادل کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا۔ تاہم مبصرین نے اس فاؤنڈیشن کو اسرائیلی ایجنسیوں کی چال قرار دیتے ہوئے پہلے سے بھکمری کے شکار سینکڑوں فلسطینیوں کے قتل کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔
غزہ میں امریکی ثالثی سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد فاؤنڈیشن نے چھ ہفتے پہلے ہی اپنی ڈسٹریبیوشن سائٹس بند کر دی تھیں۔ پیر کے روز فاؤنڈیشن نے اپنا مشن مکمل کرنے کا دعوی کرتے ہوئے اسے مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا۔ جی ایچ ایف کے ڈائریکٹر جان ایکری نے ایک بیان میں کہا کہ "ہم غزہ کے لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے ایک بہتر طریقہ کا مظاہرہ کرنے کے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔"
اس کے مختصر عرصے کے آپریشن کے دوران جی ایچ ایف کی کارروائیوں کو خفیہ رکھا گیا، اور اس گروپ نے کبھی بھی اپنی فنڈنگ کا ذریعہ نہیں بتایا اور ان مسلح ٹھیکیداروں کے بارے میں بھی کبھی کوئی جانکاری نہیں دی جو سائٹس کو چلاتے تھے۔ جان ایکری نے دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد غزہ تک امداد پہنچانا تھا۔
جی ایچ ایف کے امدادی مراکز پر 859 فلسطینی ہلاک
فلسطینیوں، امدادی کارکنوں اور صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ اس متنازع تنظیم نے منظم طریقے سے امداد کے متلاشی فلسطینیوں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان مقامات تک پہنچنے پر مجبور کیا جہاں فوجیوں نے اکثر گولیاں چلائیں، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ ان مقامات کو محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ عینی شاہدین کی جانب سے جی ایچ ایف کے مراکز پر بے بس فلسطینیوں شہریوں پر حملوں کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئیں۔ اسرائیلی فوج کا موقف ہے کہ اس نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے یا اس کے فوجیوں کو خطرہ ہونے کی صورت میں گولیاں چلائیں۔
غزہ جنگ کے دوران ماہرین نے رپورٹ کیا کہ اس متنازع فاؤنڈیشن کے امدادی مقامات کے آس پاس مجموعی طور پر 859 فلسطینی مارے گئے۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر حملوں کے علاوہ دیگر مسائل میں ماہرین نے نوٹ کیا کہ اس متنازع اسکیم کے تحت امداد کے متلاشیوں کو مٹھی بھر امداد کے حصول کے لیے جی ایچ ایف سائٹس تک طویل اور پُر خطر راستہ طے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ اقوام متحدہ کے تقسیم امداد کے ماڈل کے بالکل برعکس تھا جس میں متاثرہ کمیونٹیوں تک براہ راست امداد پہنچانے پر زور دیا جاتا ہے۔
جی ایچ ایف کا تشدد سے انکار
جی ایچ ایف نے کہا کہ امدادی مراکز پر کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن لوگوں کو ان تک پہنچنے میں درپیش خطرات کو تسلیم کیا۔ تاہم جی ایچ ایف کی سائٹ پر کام کرنے والے ایک ٹھیکیدار نے کہا کہ امداد کے لیے بھاگ رہے بھوکے فلسطینیوں پر امریکی سکیورٹی گارڈز نے لائیو ایمیونیشن اور سٹن گرینیڈ فائر کیے۔
فاؤنڈیشن کے سربراہ ایکری نے کہا کہ جی ایچ ایف اپنا کام اسرائیل میں امریکی مرکز کے حوالے کرے گا جو غزہ جنگ بندی کی نگرانی کر دے گا، جسے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر کہا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا، "جی ایچ ایف کئی ہفتوں سے سی ایم سی سی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ آگے کے راستے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، اور یہ واضح ہے کہ وہ جی ایچ ایف کے پائلٹ ماڈل کو اپنائیں گے اور اس کو وسعت دیں گے۔"
امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹومی پگوٹ نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ جی ایچ ایف نے "ہمارے اور ہمارے شراکت داروں کے ساتھ سیکھے گئے قیمتی اسباق کو شیئر کیا ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ نے جی ایچ ایف کے قیام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے نظام خوراک کی تقسیم پر اسرائیل کو مکمل کنٹرول مل جائے گا اور یہ منصوبہ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:
غزہ میں اب تک امداد کے منتظر 550 فلسطینی ہلاک، نیتن یاہو کی وضاحت، کہا شہریوں پر گولی چلانے کا حکم نہیں دیا گیا
غزہ میں امداد کے منتظر لوگوں پر آج پھر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 25 فلسطینی ہلاک، 146 زخمی
غزہ: امداد کے منتظر لوگوں پر گولہ باری، 19 ہلاک، خوراک کی کمی سے اسرائیلی قیدی کی موت: حماس - GAZA WAR
امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ: 'زیادہ تر اموات سر، گردن یا سینے پر گولیاں لگنے سے ہوئیں'
غزہ: امداد کے منتظر ہجوم پر فائرنگ سے 104 فلسطینی جاں بحق، مجموعی ہلاکتیں 30 ہزار سے تجاوز